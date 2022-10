Desaströses Juventus Turin – Sogar der Präsident schämt sich Das grosse Juventus Turin legt gerade den ärmlichsten und seelenlosesten Saisonstart seit Menschengedenken hin. Doch Trainer Massimiliano Allegri ist unantastbar. Oliver Meiler aus Rom

Es läuft nicht wie gewünscht – bei der Juve und bei Dusan Vlahovic. Foto: Marco Luzzani (Getty Images)

Da stand er dann, das Stadion von Haifa war schon leer, seine Stimme hallte durch die Leere zurück in die Heimat. «Ich schäme mich», sagte Andrea Agnelli am Mikrofon von Sky Italia, und das ist sonst nun wirklich nicht seine Art. Der Präsident von Juventus Turin «mit dem richtigen Namen», wie man in Italien sagt, weil es fast nicht dynastischer geht, hat in der Regel den Gestus und den Habitus, der ihm die Erblinie vorzeichnet.