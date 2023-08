Digitalisierung des Gesundheitswesens – Sogar Alain Berset hat noch kein elektronisches Patienten­dossier Der Bundesrat ruft alle auf, ihre Daten digital abzuspeichern. Doch bisher mit wenig Erfolg. Der Selbstversuch dürfte auch zeigen, warum: Ein Dossier zu eröffnen, schreckt nachhaltig ab. Iwan Städler

Erst rund 20’000 Dossiers sind bislang eröffnet worden: Auch Bundesrat Alain Berset selbst will mit der Eröffnung noch etwas zuwarten. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die Schweiz ist arg im Verzug mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Hierzulande werden Patientenakten in etlichen Arztpraxen immer noch in Papierablagen geführt, während Dänemark bereits vor 20 Jahren ein elektronisches Patientendossier eingeführt hat. Mit ihm lassen sich die Krankengeschichte, Röntgenbilder und Operationsberichte digital speichern und austauschen. Dadurch weiss das Spital, was der Hausarzt und die Spezialistin gemacht haben – und umgekehrt.