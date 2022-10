Detailhandel in der Stadt Bern – So wollen Altstadtläden aus der Krise kommen In der unteren Altstadt kämpft ein Teil der Läden mit tiefen Umsätzen. Ein Geschäft in der Münstergasse hat nun eine Lösung gefunden. Rahel Guggisberg

Martin Kalt, Martine Adank und Mike Kaden (von links) teilen sich die Ladenfläche in der Münstergasse und betreiben neu ein Shop-in Shop-Konzept. Foto: Christian Pfander

Martine Adank-Lehmann hat schwierige Zeiten hinter sich. Der Umsatz in ihrem Spielzeugladen

Bilboquet hat sich in den letzten Monaten im Vergleich zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie halbiert. «Seit dem Abflauen der Pandemie läuft es einfach nicht mehr. Die Kunden kaufen Spielwaren vermehrt im Internet», sagt sie. «Es kam an einem Tag vor, dass ich in acht Stunden Waren für bloss 38 Franken verkauft habe.» Das sei frustrierend.