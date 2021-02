Mütter deutlich mehr belastet – So wirken sich Schulschliessungen auf die Eltern aus Erstmals zeigt eine Untersuchung der Pädagogischen Hochschule Zug, wie viele Eltern mit Homeschooling überfordert sind, wer für die Kinderbetreuung zuständig ist – und warum sich auch Kinder nerven. Nadja Pastega

Das Virus zwingt die Schulen dazu, Klassen oder ganze Schulhäuser zu schliessen. Allein diese Woche wurden wieder Hunderte Schüler nach Hause in die Quarantäne geschickt. Doch bei vielen Schulkindern sind die Eltern nicht in der Lage, die nötige Unterstützung zu leisten. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Erst traf es im Kanton Baselland eine Primarschule in Oberwil. Sie musste wegen eines Corona-Ausbruchs in den Fernunterricht. Es folgten die Gemeinden Duggingen, Niederdorf und Arisdorf. Auch an Schulen in Neuenburg und Solothurn blieben die Klassenzimmer leer, Hunderte Schüler sassen zu Hause in Quarantäne. Allein in Basel-Stadt zum Beispiel waren diese Woche 130 Lehrpersonen sowie 918 Schülerinnen und Schüler in Selbstisolation. Die zweite Pandemiewelle rollt durch Schweizer Klassenzimmer. Am stärksten betroffen sind Primarschüler. Verbissen wird zurzeit in Wissenschaftskreisen diskutiert, ob man die Schulen gleich flächendeckend schliessen muss. Was manche Eltern begrüssen würden, weil sie sich um die Gesundheit ihrer Kinder sorgen, erfüllt andere mit grosser Sorge: Für viele Familien scheint das Homeschooling eine Erfahrung zu sein, die sie so schnell nicht mehr erleben wollen.