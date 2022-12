Rezepte auf Sterne-Niveau – So wird Ihr Fondue chinoise noch besser Saucen, Kräuterbutterbaguette und Pickles: So bereiten Sie die Beilagen zum traditionellen Weihnachtsmenü perfekt zu. Und den marinierten Tofu, damit auch die Vegis etwas tunken können. Daniel Böniger

Feste feiern: Fondue chinoise hat derzeit Hochsaison. Foto: Yvain Genevay

Manche Familien machen es am Heiligabend, andere am Weihnachtstag: das Caquelon mit würziger Bouillon füllen und gemeinsam Fleischstücke und Gemüse darin baden – so lange, bis auch der oder die Letzte am Tisch satt ist. Fondue chinoise ist das wahrscheinlich beliebteste Gericht für die anstehenden Festtage.