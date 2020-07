Abgesagte Bundesfeiern – So wird der 1. August in Bern Nach der grossen Sause im Vorjahr begräbt die Stadt Bern ihre Festpläne für 2020. Andere Gemeinden sind da kreativer. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem unkonventionellen Nationalfeiertag. Mathias Streit , Selina Grossrieder

Der 1. August 2020 dürfte mit so mancher Tradition brechen. Karikatur: Orlando

Ein Brunch, 13 Konzerte und ein 100 Meter langer Grill – so präsentierte sich 2019 die Bundesfeier in der Stadt Bern. Der Event fand Anklang: Die Organisatoren verzeichneten 20’000 Besucherinnen und Besucher. Ein Jahr später dürfte der Bundesplatz am Nationalfeiertag deutlich leerer bleiben.