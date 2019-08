So will Grönland den Trump-Effekt nutzen

Die Chefin von Grönland Tourismus, Julia Pars, freute sich gegenüber der «Financial Times» über die Aufmerksamkeit, die ihrem Land zuteil wird. «Praktisch jedes internationale Medium brachte die News vergangene Woche. Darum wollen wir die Aufmerksamkeit nutzen, um mehr Touristen nach Grönland zu holen. Und definitiv auch gerne mehr Amerikaner.»

Das Ziel, den Tourismus zu fördern, ist indes nicht neu. Grönland will, dass jedes Jahr 10 Prozent mehr Besucher ins Land kommen.Ein Ministerium definiert gerade die Stossrichtung, wie der Tourismus vorangebracht werden könnte. Dabei geht es vor allem um Infrastruktur. Auch an ganz banalen Dingen wie Besucherzentren fehlt es der Insel mit 56'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Trumps Ansage könnte nun den gewünschten Boost bringen. Grönlandreisen sind heute eine Nische. Im vergangenen Jahr kamen 58'000 Besucher per Flugzeug ins Land. Tendenz über die Jahre gesehen steigend, 2018 aber langsamer als die letzten zwei Jahre zuvor, als jeweils 10 Prozent mehr Besucher kamen.

Grönland sei vor allem für Naturliebhaber und Aktive ein empfehlenswertes Reiseziel, sagt Ulrike Schoch von Island Tours, einem auf Reisen in den Norden spezialisierten Schweizer Reisebüro. Bis ein Effekt eintritt, dürfte es aber noch dauern. «Zunächst ist die Destination etwas präsenter in den Köpfen der Leute, was bei der nächsten Ferienplanung dann eventuell in eine Reise umgesetzt wird», sagt sie weiter.

Flughäfen ausbauen

Damit die weltgrösste Insel bald schon mehr Touristen ins Land locken kann, braucht es in erster Linie auch eine gute Anbindung an den Flugverkehr. Bis 2023 will Grönland Flughäfen ausbauen. In der Hauptstadt Nuuk und dem Touristenort Ilulissat werden die Pisten verlängert. Damit sollen sie für internationale Flüge besser erreichbar sein.