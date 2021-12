Entwicklung von Langenthal – So will die Stadt das Zentrum attraktiver gestalten Begegnungsorte ohne Konsumzwang, weniger Transitverkehr und ein Parkleitsystem: Mit diesen Massnahmen will der Gemeinderat den Ortskern verändern. Tobias Granwehr

Mehr Orte zum Verweilen wünschen sich viele Leute in Langenthal. Ein erster Versuch, solche zu schaffen, wurde mit diesen violetten Möbeln unternommen. Foto: Nicole Philipp

Etwa 1300 Personen haben an einer Bevölkerungsumfrage der Stadt Langenthal teilgenommen. Stadtpräsident Reto Müller (SP) erklärt, was dabei am stärksten hervorgestochen ist: «Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich weniger Verkehr, dafür mehr Begegnungsorte im Zentrum.»

Langenthal habe eine lebendige Innenstadt, die von vielen Menschen zum Einkaufen und Verweilen genutzt werde. «Die Herausforderung für uns ist nun, zu schauen, dass das auch so bleibt», sagt Müller. Deshalb wurden die Resultate der Befragung ausgewertet und anschliessend von einer Begleitgruppe aus Politikerinnen und Experten diskutiert.