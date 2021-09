Berner Finanzdebatte – So will die Stadt Bern sparen Der Berner Stadtrat entlastet das Budget 2022 um knapp 31 Millionen Franken. Der Gemeinderat hat damit seine Ziele weitgehend erreicht. Was Sie über das Budget wissen müssen. Sophie Reinhardt , Bernhard Ott

Berns Finanzminister Michael Aebersold (hier mit GLP-Fraktionschefin Marianne Schild) brachte das Entlastungspaket mehr oder weniger ins Trockene. Foto: Adrian Moser

Berns Finanzen sind in Schieflage. Für das nächste Jahr rechnete der Gemeinderat mit einem Defizit von über 50 Millionen Franken. Er wollte deshalb im Jahr 2022 rund 32 Millionen Franken einsparen. In drei Debatten nahm der Stadtrat bereits Korrekturen am Entlastungspaket vor. So musste am Ende die Direktion für Bildung, Soziales und Sport 30 Prozent weniger einsparen als vom Gemeinderat beabsichtigt.

Wie hoch ist das Entlastungspaket nun, wie stark wurde es erleichtert?

Der Entlastungseffekt betrug am Ende 30,9 Millionen Franken und liegt damit 1,1 Millionen Franken unterhalb des gemeinderätlichen Ziels von 32 Millionen Franken. Das Defizit beträgt insgesamt 51,8 Millionen Franken anstatt der vom Gemeinderat vorgesehenen 50 Millionen Franken.