Verkehr im Grossraum Bern – So will der Kanton die Zentren vom Stau befreien Dank Bewegungsdaten und Ampeln soll der Verkehr auf den Hauptachsen im Norden Berns flüssiger werden. Ab Oktober gehen die Massnahmen schrittweise in Betrieb. Michael Bucher

Intelligente Ampelsysteme wie hier auf der Bielstrasse in Münchenbuchsee sollen künftig den Verkehr dosieren und die Zentren vor Staus entlasten. Foto: zvg / Tiefbauamt des Kantons Bern

Stehen Autofahrende im Stau, wächst der Frust. Auch kann das nervige Stop-and-go zu aggressivem Verhalten führen, besagen Studien. Wer also zur morgendlichen Pendlerzeit vom Norden her nach Bern fährt, dürfte in vielen Fällen etwas gereizt im Büro erscheinen.