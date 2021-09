Krankenkassen drücken aufs Portemonnaie – So will der Bundesrat die Prämien verbilligen Der Initiative der SP «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien» stellt der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag entgegen.

Damit die Gesundheitskosten für die Bürgerinnen und Bürger nicht noch weiter steigen, will der Bund mehr Engagement der Kantone. Foto: Christin Klose

Der Bundesrat will die Kantone dazu verpflichten, mehr Geld für die Prämienverbilligung bei der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bereitzustellen. Damit will er der Prämien-Entlastungs-Initiative den Wind aus den Segeln nehmen.

Am Freitag hat der Bundesrat die Botschaft zur Volksinitiative «Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» und zum indirekten Gegenvorschlag zuhanden des Parlaments verabschiedet. Die von der SP lancierte Initiative lehnt der Bundesrat ab.

Diese verlangt, dass keine versicherte Person mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) bezahlen muss. Um dies zu erreichen, sollen Bund und Kantone mehr zur Prämienverbilligung beitragen. Der Bund soll mindestens zwei Drittel der Kosten tragen, die Kantone den Rest.

Fixer Prozentsatz

Dem Bundesrat geht das zu weit. Er ist nicht bereit, den überwiegenden Teil der Prämienverbilligungen zu bezahlen, weil aus seiner Sicht die Kantone einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Gesundheitskosten haben. Zudem berücksichtige die Initiative lediglich die Prämienfinanzierung und enthalte keine Anreize zur Eindämmung der Gesundheitskosten.

Die Regierung will stattdessen mit Änderungen im Krankenversicherungsgesetz die Prämienlast reduzieren. Konkret soll neu gesetzlich verankert werden, dass der Beitrag jedes Kantons an die Prämienverbilligung mindestens einem Prozentsatz der OKP entsprechen soll.

Dieser Anteil hängt laut dem Bundesrat davon ab, wie stark die Prämien der 40 Prozent der Versicherten mit den tiefsten steuerbaren Einkommen nach der Verbilligung belasten. Gemäss der Botschaft muss ein Kanton maximal 7,5 Prozent der OKP-Bruttokosten der Versicherten, die ihren Wohnort im Kanton haben, für die Prämienverbilligung aufwenden.

Linearer Anstieg

Machen die verbilligten Prämien weniger als 10 Prozent des Einkommens aus, beträgt der Mindestprozentsatz der Bruttokosten der OKP 5 Prozent. Machen sie 18,5 Prozent oder mehr des Einkommens aus, beträgt der minimale Prozentsatz 7,5 Prozent, wie der Beitrag des Bundes. Innerhalb dieser Grenzen erhöht sich der Mindestprozentsatz linear. In den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten beträgt er nur 5 Prozent für alle Kantone.

Die neue Regelung lehnt sich laut dem Bundesrat an den Bundesbeitrag für die Prämienverbilligung an, der ebenfalls bei 7,5 Prozent der Bruttokosten der OKP liegt. 2020 belief sich der Beitrag des Bundes an die Prämienverbilligungen auf 2,9 Milliarden Franken, jener der Kantone auf 2,6 Milliarden Franken. Allerdings sind die Anteile der Kantone sehr unterschiedlich, sie liegen zwischen 12 und 67 Prozent der Gesamtkosten.

Das hat damit zu tun, dass die Kantone selbst bestimmen können, wie die Prämienverbilligungen in ihrem Gebiet umgesetzt werden. Sie müssen sich lediglich an Rahmenbedingungen halten: Für untere und mittlere Einkommen müssen sie die Prämien der Kinder um mindestens 80 Prozent und die Prämien der jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 Prozent vergünstigen.

Unterschiedliche finanzielle Folgen

Während der letzten Jahre haben einige Kantone ihren Beitrag zur Senkung der Prämien reduziert. Der Bundesrat hat mehrere Male erklärt, dass er über diese Entwicklung besorgt sei. Trotzdem will er es den Kantonen auch künftig überlassen, welchen Versicherten sie die Prämien wie stark verbilligen und wie sie das Verfahren gestalten. Damit können sie ihre Prämienverbilligung wie bisher auf ihre anderen Sozialleistungen und Steuern abstimmen.

Gemäss Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) werden die Mehrkosten zulasten der Kantone mit dem Gegenvorschlag im Jahr 2024 rund 600 Millionen Franken betragen. Die Kantone mit hoher Prämienbelastung, moderaten Einkommen und niedrigen Prämienverbilligungsausgaben müssen mehr Mittel für die Prämienverbilligung aufwenden. Für andere Kantone bedeutet der Gegenvorschlag keine Mehrkosten.

Bei Annahme der Initiative würden sich die Mehrkosten zulasten der Kantone demnach auf 1,1 Milliarden Franken belaufen.

SDA

