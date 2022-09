Podcast zum Schweizer Fussball – «So wie Granit Xhaka jetzt spielt – das ist Weltklasse» Was darf vom Schweizer Nationalteam erwartet werden? Muss der FCZ Franco Foda entlassen? Wie endet das Balotelli-Abenteuer in Sion? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Lange hat die Fussball-Schweiz darauf gehofft, dass einmal ein einheimischer Spieler das Prädikat «Weltklasse» erhält. Könnte es sein, dass es just kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar gleich zwei Spieler in den erlesenen Kreis geschafft haben? Darüber diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podasts «Dritte Halbzeit».

Für Samuel Burgener ist klar: «So, wie Granit Xhaka jetzt spielt – das ist Weltklasse. Und Manuel Akanji kommt bei Manchester City zum Einsatz, dem wohl besten Clubteam der Welt. Es wird spannend sein, zu sehen, welchen Einfluss ihr neues Standing auf die Schweizer Nationalmannschaft haben wird.» Und weil wir gerade des Lobes voll sind über Schweizer Nationalspieler, adelt Thomas Schifferle gleich noch Yann Sommer: «Es gibt auf der Welt nicht viele Torhüter, die besser sind als er.»

Für die kritische Stimme ist Dominic Wuillemin zuständig, der zum Aufgebot des Nationaltrainers Murat Yakin für die Partien in der Nations League findet: «Ich fand es etwas uninspiriert.» Wuillemin hätte sich im Sturm ein Aufgebot für Michael Frey vorstellen können. Der hat in der belgischen Liga in den ersten fünf Spielen bereits wieder vier Tore erzielt.

Aber für Schifferle steht fest: «Frey passt Yakin charakterlich einfach nicht. Er ist nicht überzeugt davon, dass er sich ins Team einordnen würde. Zwei Monate vor der WM-Endrunde will er keine Experimente mehr, sondern Spieler, die ihre Rolle sehr genau kennen.»

Ausserdem diskutieren wir darüber, wie das Abenteuer von Mario Balotelli im Wallis wohl enden wird. Und wir reden über die unsichere Zukunft von Franco Foda als Trainer des FC Zürich.

Wann welches Thema besprochen wird

04:14 YB im Cup

05:25 Die Balotelli-Saga im Wallis

14:00 Der FCZ in der Trainerfalle

37:14 Das Nationalteam vor der Nations League

