Pflege der Küchenmesser – So werden Ihre Messer richtig scharf Stumpfe Messer sind in privaten Küchen gang und gäbe. Produzenten und Experten räumen mit Messer-Mythen auf und verraten ihre Tricks beim Schleifen.

Warum werden Messer stumpf?

Harte Unterlagen, Geschirrspüler und schlechte Lagerung schaden den Küchenmessern.

Es gibt vier Gründe, warum Messer stumpf werden. Erstens: die normale Abnutzung. Zweitens: die Unterlage. Nicht auf Porzellan oder harten Küchenablagen, sondern auf Holzbrettern und weichen Brettern schneiden, damit sie möglichst lange scharf bleiben. Das Gemüse nicht mit der Schnittkante umherschieben. Drittens: die Lagerung. Messer sollten nicht lose in der Schublade liegen, sondern entweder in einem Schutz oder an einem Magnetblock verstaut sein. Viertens: die Reinigung. Messer reagieren empfindlich auf Salz und Säure. Deshalb sollte man sie nach Gebrauch mit Spülmittel und Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.