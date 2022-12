Wenn die Bankfiliale schliesst – «So werden ältere Personen ein Stück weit entmündigt» Im Sommer hat es die Valiant Bank angekündigt, jetzt macht sie es wahr. Sie schliesst mehrere Filialen. Das kommt nicht gut an, wie sich etwa in Signau zeigt. Susanne Graf

Jürg Fankhauser muss mit seinem Roller künftig nach Langnau fahren, wenn er Bargeld braucht. Foto: Christian Pfander

Wären alle wie Jürg Fankhauser, gäbe es keine Änderung. Nicht in Signau und auch nicht in den 22 anderen Orten, in denen die Valiant ihre Bankfilialen auf Ende Jahr schliesst. Jürg Fankhauser gehört zur immer kleiner werdenden Gruppe, die ihre Geldgeschäfte gern in bar abwickeln.