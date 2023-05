Quote im Kanton Bern bei 1,4% – So wenige Arbeitslose wie seit 15 Jahren nicht mehr Die Zahl der Arbeitslosen ist erneut zurückgegangen. Im Tourismusbereich steigt sie leicht.

Mit dem Ende der Skisaison steigt die Arbeitslosenquote in den Berner Wintertourismusregionen leicht. (Symbolbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Bern im April von 1,5 auf 1,4 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 274 auf 7851 Personen. Den grössten Rückgang verzeichnete das Baugewerbe.

Wie die Berner Wirtschaftsdirektion am Freitag mitteilte, sind erstmals seit Juli 2008 weniger als 8000 Personen arbeitslos.

In acht von zehn Verwaltungskreisen ist die Arbeitslosigkeit konstant geblieben oder leicht gesunken. In den Verwaltungskreisen Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli stieg sie um 0,1 Prozent. Dies sei auf den saisonalen Nachfragerückgang im Tourismus zurückzuführen, schreibt der Kanton.

Die Arbeitslosenquote ist in Frutigen-Niedersimmental (0,6 Prozent) am tiefsten. Am höchsten liegt die Quote im Kreis Biel (0,8 Prozent).

SDA/ske

