Boom im Hochhausbau – So wächst die Schweiz in die Höhe In den letzten zwanzig Jahren haben sich die Städte markant geändert. Und der Wettstreit um die höchsten Gebäude hat eben erst begonnen. Wir zeigen die grössten Hochhäuser und spektakulärsten Projekte des Landes. Alexander Müller

Dübendorf, Winterthur, Kriens: Markante Hochhäuser verändern die Skyline der Schweiz. Foto und Visualisierungen: Doris Fanconi / Schmidt Hammer Lassen / Raumgleiter AG

Lange Zeit war es in der Schweiz nur die Kirche, die ihre Bauten in den Himmel wachsen liess. Rund ein halbes Jahrtausend lang galt das Basler Münster mit seinen 67 Meter hohen Türmen als grösstes Gebäude der Schweiz. Am Ende des 19. Jahrhunderts ging dieser Titel an das Berner Münster, das als erstes Gebäude des Landes die 100-Meter-Marke knackte.