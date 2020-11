Corona-Rekord trotz Massnahmen – So viele neue Fälle wie noch nie Im Kanton Bern sind am Donnerstag fast 1000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Trendwende sei noch nicht in Sicht, sagt der Epidemiologe Christian Althaus. Andres Marti

Trotz Sperrstunde nehmen die Fälle zu. Die Aarbergergasse am Samstag vor zwei Wochen. Foto: Marcel Bieri

Die tiefen Fallzahlen am Montag und am Dienstag machten noch Hoffnungen. Doch nun zeigt die Kurve wieder steil nach oben: 978 neue Covid-Ansteckungen sind im Kanton Bern am Donnerstag registriert worden. So viele Fälle wie noch nie. Dabei gehörte der Kanton Bern mit dem Wallis zu den ersten Kantonen, die die Massnahmen gegen das Virus im Herbst deutlich verschärft hatten.

Die Berner Regierung tat dies am 23. Oktober – also fünf Tage vor dem Bund. Ob die Massnahmen nützen, sieht man in der Regel mit einer 10- bis 14-tägigen Verzögerung – also jetzt. Trotz Maskenpflicht, Sperrstunden, Clubschliessungen und Homeoffice scheint sich das Virus nicht wirksam eindämmen zu lassen. Wie beurteilen Experten den Neuansteckungsrekord?