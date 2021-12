Rekord im Berner Inselspital – So viele Geburten wie seit fast 50 Jahren nicht mehr In der Frauenklinik des Berner Inselspitals kamen im zu Ende gehenden Jahr 2307 Babys zur Welt. Die Ärztinnen und Ärzte sprechen von einem Babyboom.

Die Zahl der Geburten erreichte dieses Jahr in Bern eine Rekordhöhe. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

2307 Kinder sind in diesem Jahr in der Frauenklinik des Berner Inselspitals zur Welt gekommen. Das ist der höchste Wert seit fast einem halben Jahrhundert, wie die Insel Gruppe am Freitag bekanntgab. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Geburten um 15 Prozent.

Der Rekord vom letzten Jahr, als in der Frauenklinik 2031 Kinder zur Welt kamen, wurde dieses Jahr bereits im Oktober erreicht. Die stark steigenden Geburtenzahlen an der Frauenklinik seien ein seit Jahren anhaltender Trend, welcher sich zu Beginn des Jahres 2021 noch akzentuiert habe, während die Geburtenzahlen schweizweit in den letzten Jahren stagnierten.

«In diesem Jahr war es ein veritabler Babyboom, den wir erleben durften», lässt sich Doktor Daniel Surbek, Chefarzt Geburtshilfe und Co-Klinikdirektor, in einer Medienmitteilung zitieren.

Neben den vielen Geburten stellte die Corona-Pandemie die Frauenklinik vor zusätzliche grosse Herausforderungen. Fast 100 Schwangere, die an Covid-19 erkrankt waren, wurden 2021 an der Frauenklinik behandelt.

Im Spital Münsingen kamen von Januar bis Ende August 265 Kinder zur Welt. Seit Ende August konzentriert die Insel Gruppe die Geburtshilfe an der Frauenklinik am Inselspital.

Einen neuen Rekord meldete auch die Hirslanden Gruppe: Über 1250 Babys erblickten dieses Jahr im Salem-Spital das Licht der Welt. Bei 22 Geburten gab es Zwillinge oder Mehrlinge.

SDA/chh

