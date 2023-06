Historische Rezepte – So viel Geschichte steckt in unserer Küche Wie in der Vergangenheit kochen – ein höchst vergnügliches Hobby! Beim Blick über unschöne Tortenränder hinaus lässt sich so einiges lernen. Nina Kobelt

Tart de Bry aus dem dunklen Mittelalter: Modern mit Zucker verfeinert, ansonsten gar nicht so steinalt, wie sie den Anschein macht. Foto: nk

Geschichte wird von den Siegern geschrieben, heisst es im Volksmund. Wirklich? Wird Geschichte nicht vor allem von jenen geschrieben, die Rezepte und damit Lebensweisen notieren?

Dieser Meinung ist jedenfalls Max Miller, Youtuber und Hobbykoch, der sich historischen Gerichten widmet. Sein ganz und gar nicht akademischer Ansatz von Kulinarikgeschichte ist erfrischend. Auch wenn man weiss, warum er seinen Followern mittelalterliche Tart de Bry, eine Art Käsekuchen aus dem 14. Jahrhundert, oder Epityrum, eine Olivenpaste, deren Rezept Feldherr und Geschichtsschreiber Cato der Ältere um ca. 160 v. Chr. zu Papyrus gebracht hat, näherbringt: Millers Hobby ist, wie so viele kulinarische Experimente, der Pandemie geschuldet.

Während der Lockdowns schaute sich der Schauspieler und PR-Mann aus Phoenix, Arizona, die englische Backsendung «The Great British Bake Off» an. Doch statt das allseits beliebte Sauerteigbrot zu backen, machte er einen Battenberg-Cake anhand eines Rezeptes von 1884 und mischte später die römische Fischsauce Garum zusammen. Von deren Herstellung zu Hause er dringend abriet, die aber seinen Youtube-Kanal «Tasting History with Max Miller» richtig zum Kochen brachte.

Max Miller sucht sich seine Rezepte in historischen Kochbüchern zusammen, liest Artikel und Abhandlungen, betont aber stets, dass er kein Fachmann sei. Spass und die Geschichte hinter einem Gericht sind ihm wichtiger.

In seinem eben erschienenen Kochbuch «Tasting History» erzählt er also vergnügt von «Placenta», die im alten Rom gebacken wurde (ein Kuchen mit Geisskäse) oder von «Kykeon», einer Mixtur aus Getreide und Wasser, die wohl bei den Mysterien von Eleusis getrunken wurde und über die Miller gelesen haben will, dass die Göttin Circe sie Odysseus’ Männer offerierte, bevor sie sie in Schweine verwandelte.

Zu jedem Kapitel liefert Miller die Niederschrift des Rezeptes mit; bei Pêche Melba, also Pfirsich Melba, etwa, einer Erfindung des französischen Überkochs Auguste Escoffier, setzt er dessen Anweisungen von Ende des 19. Jahrhunderts um: «Pfirsich Melba. In Vanillesirup pochiert, auf Vanilleglace platziert und mit einem Himbeerpüree zu übergiessen.»

Ein historischer Coup(e): Pêche Melba. Foto: Getty Images/iStockphoto

Natürlich macht historisch kochen Spass (und liefert Steilvorlagen für Mottopartys). Doch da ist noch viel mehr: Man lernt ungeheuer viel – über Kochtechniken und die Geschichte unserer Vorfahren. Beim Rühren in der Vergangenheit verhält es sich ja ein bisschen so wie beim Lesen von historischen Romanen: Man reibt sich des Öfteren die Augen, weil man merkt, dass sich so viel ja gar nicht geändert hat.

Die Tart de Bry übrigens, erstmals erwähnt im Kochbuch «The Forme of Cury» aus dem 14. Jahrhundert, erinnert an Käsekuchen, wie sie an Volksfesten feilgeboten werden, sie wurde aber auch schon auf Mittelaltermärkten verkauft.

Tart de Bry nach Max Miller Infos einblenden Teigboden: 65 g Puderzucker

113 g gesalzene Butter in Würfeln

3 oder 4 Eigelbe

240 g Mehl Für die Füllung: 1 Pfund Brie

6 Eigelbe, geschlagen

½ TL gemahlener Ingwer

50 g Zucker

1 Prise Safran

1 Prise Salz Geriebenen Teig kühl stellen, dann auswallen, 20 Minuten blind backen bei 180 °C. Die Füllung auf erkalteten Teig geben, 30–40 Minuten bei 190 °C in der Mitte des Ofens backen. Dazu passt Früchtekompott.

Millers Rezept mit unter anderem Puderzucker lehnt sich allerdings nur ans Original an. Dieses bestand aus einem einfachen Teig aus Mehl und Schmalz, der gar nicht unbedingt verspeist wurde, sondern als Gefäss diente für die Füllung – eine mastige Angelegenheit aus Eiern und eben Brie. Das Resultat allerdings sieht dann tatsächlich so aus, wie man sich einen Kuchen anno 1390 vorstellt.

Noch ein Wort zu Garum, der Fischsauce der Römer: Diese wird auch heute noch hergestellt, unter anderem auch mit Fisch aus Schweizer Seen. Mit der ursprünglichen Version hat sie nichts mehr zu tun: Diese bestand aus faulem Fisch und wäre hochgiftig für die Mägen des 21. Jahrhunderts.

Max Miller: «Tasting History», Simon and Schuster, ca. 45 Franken, nur auf Englisch. Foto: PD

In 50 Gerichten durch die Geschichte der Menschheit Infos einblenden Gebratener Schwan? Aber gerne! Auf einem Gemälde von 1566. Foto: PD/Museum of London Und noch ein historisches (Koch-)Buch: Uta Seeburg schreibt sonst (grossartige) historische Krimis, mit «Wie isst man ein Mammut» widmet sie sich nun der Geschichte der Kulinarik, chronologisch und anhand von fünfzig Gerichten der Historie des Essens – und damit des Menschen, was ja auch immer ein wenig Krimi ist. «Die sauer-salzige Zugabe von Essig ist der wilde Atem des Atlantiks, den die Eisenbahn zusammen mit den Tonnen gut gekühlten Fischs über Nacht von der Küste in die Hauptstadt trägt (…), dazu die Chips, deren herbes Fett man noch Stunden später auf den Lippen schmeckt.» Es ist eine der schönsten Beschreibungen von Fish & Chips, die Uta Seeburg hier liefert. Mitsamt dem Hinweis, dass in Grossbritannien immer noch behauptet wird, dass das Essen der Arbeiterklasse am besten schmecke, wenn man es in Zeitungspapier einhülle. Diese Praktik ist wegen der Bleirückstände aber längst verboten. Wild auch die Geschichte, wie «Gebratener Schwan» um 1650 herum in weiten Teilen Europas serviert wurde: Auf der Tafel hatte das Tier die Flügel angehoben, den Schnabel vergoldet, dazu gabs – man kennt das aus der Antike – Pasteten, aus denen lebendige Vögel flatterten. Auch der Schwan hatte es in sich: Er war zuvor samt Federkleid abgezogen, das Fleisch gebraten und wieder zusammengesetzt worden, mit unversehrter Hülle, wohlverstanden. Ein anderes schönes Beispiel aus diesem famosen Büchlein ist die Abhandlung über Kaffee, genauer über den «Kleinen Schwarzen» in der österreichisch-ungarischen Monarchie. «In Wien wird der Kaffee gekocht, nicht gebrüht», lässt uns Uta Seeburg wissen. In ihren kleinen Kapiteln geht es weiter um Pastrami-Sandwiches (um 1900), um französisches Dosenfleisch (um 1810) oder – um wirklich tief ins Archiv einzutauchen – um Traubenbrot und gebackene Zwiebeln (Etrurien, um 700 v. Chr.) oder um gegrilltes Mammut (Nordamerika, um 11’000 v. Chr.). Jedes Kapitel beschreibt ein Gericht und erklärt, warum dessen Erfindung einen historischen Schlüsselmoment markiert. Die Autorin greift sogar kommenden Geschichtsbüchern vor: Das letzte Kapitel heisst «Pandemisches Dinner» (weltweit, 2020/21) und beschreibt mit viel Humor und Intelligenz das steigende Interesse an Heilkräutern (gegen die Viren), diverse Fantasien des Selbstversorgens (Konservenhorten, Brotbacken, Einmachen und Fermentieren) sowie das Phänomen, dass Pizza überall am häufigsten bestellt worden ist während all der Lockdowns. Uta Seeburg: «Wie isst man ein Mammut? In 50 Gerichten durch die Geschichte der Menschheit», 256 Seiten, Dumont Lit. und Kunst, ca. 31 Franken. Foto: PD

Nina Kobelt ist Kulinarik-Redaktorin. Sie schreibt seit 1999 über diverse Themen. Mehr Infos

