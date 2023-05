Vom Tennisstar zum Investor – So verwandelt sich Roger Federer in einen Unternehmer Der Schweizer bleibt auch nach seiner Karriere gern gesehen, gutbezahlt und vielbeschäftigt. Ein Marketingexperte ist überzeugt, dass dies erst der Anfang ist. Simon Graf

Grosser Auftritt: Roger Federer mit Frau Mirka an der Met-Gala in New York. Foto: Mike Coppola (Getty Images)

Wo auch immer Roger Federer auftaucht, entsteht Rummel. An der Met-Gala in New York fungierte er als Co-Gastgeber und trat an der Seite seiner Frau Mirka im James-Bond-Look auf. Am Formel-1-Rennen in Miami, wohin er die ganze Familie mitnahm, überwand die 83-jährige Motorsportlegende Jackie Stewart Absperrungen, um Sky Sports ein kurzes Interview mit dem Schweizer zu verschaffen. Nachdem sich Federer in den Monaten nach seinem Rücktritt vom vergangenen September einige Zeit zurückgezogen hatte, ist er zurück in der Öffentlichkeit.