Verfilmung des Bestsellerromans – So verunstaltet muss Glenn Close einen Oscar bekommen – oder? Die Schauspielerin hat sich für «Hillbilly Elegy» nach allen Regeln der Kunst hässlich machen lassen. Normalerweise ein todsicheres Oscarrezept – und es funktioniert auch hier. Es gibt nur ein Problem. Hans Jürg Zinsli

Kleidung ist, was man am Leib hat: Glenn Close als Mamaw im Film «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell (Netflix)

Sie trägt graues Strubbelhaar, eine monströse Brille, dazu eine ausgeleierte Pyjamahose und überlange T-Shirts mit verwaschenen Aufdrucken. Mamaw (Glenn Close), wie sie genannt wird, muss als Grossmutter ihre Familie zusammenhalten, doch die ist – gelinde gesagt – eine Katastrophe, der Ehemann inklusive, deshalb wohnt der auch ein paar Häuser weiter.

Erster Befund: Verunstalte deine Stars und schick sie durch die emotionale Hölle, dann kannst du Oscars ernten. Dieses Rezept hat oft funktioniert, zuletzt etwa bei Frances McDormand, die in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» als Rächerin im abgewetzten Overall ein ganzes Kaff aufschreckt, weil ihre Tochter ermordet wurde. Dafür gabs 2018 den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Zeitlich unpassend oder strategisch ungeschickt

«Hillbilly Elegy», angesiedelt im tiefsten White-Trash-Milieu von Ohio, ist nun die Filmadaption des Bestsellers von J.D. Vance. Dessen autobiografisches Buch, das 2016 kurz vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten erschien, wurde als Milieustudie der Trump-Anhänger gelesen, manche sahen darin auch eine Reinwaschung der wütenden, meist arbeitslosen Arbeiterklasse.

Dass der auf Vance’ Buch basierende Film gerade jetzt erscheint, wo Joe Biden zum Präsidenten gewählt ist, mag zeitlich unpassend erscheinen, vielleicht ist es auch strategisches Ungeschick. Um den Film aus der rechten Ecke zu holen, hat man immerhin beträchtlichen Aufwand betrieben: «Hillbilly Elegy» wurde von gesellschaftspolitischen Ansätzen gesäubert und erzählt nun auf privater Ebene von häuslicher Gewalt, von Drogenmissbrauch, von der Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Problematische Beziehung: Mamaw (Glenn Close›) und Bev (Amy Adams) in «Hillbilly Elegy». Foto: Lacey Terrell (Netflix)

So sehen sie wirklich aus: Glenn Close und Amy Adams bei den Oscars 2019. Foto: Richard Shotwell (Invision/AP)

Und das geht so: Bev (Amy Adams), die Mutter des erzählenden J.D. (Gabriel Basso), hat es aus dem ländlichen Kentucky bis in den Rust-Belt nach Ohio geschafft; dort wird die Spitalpflegerin jedoch von ihrem toxischen Lebenswandel – Unbeständigkeit plus Selbsthass – eingeholt und verfällt den Drogen. Als sie zusammenbricht, muss der Sohn, der inzwischen in Yale studiert und um jeden Dollar kämpft (er will Anwalt werden), zu Hilfe eilen. Dabei wollte der sich gerade von den belastenden Familienbanden lösen.

Gewichtigkeiten, die kaum vorhanden sind

Zweiter Befund: Lass den amerikanischen Traum (Karriere) mit dem Ideal der heilen Familie kollidieren. In «Hillbilly Elegy» stellt J.D. seine Ambitionen hintan – unaufschiebbare Vorstellungsgespräche in Yale hin oder her. Sind die Wurzeln stärker?

Die erzählerischen Voraussetzungen passen jedenfalls zum Grundton dieses klassisch inszenierten Films, der mittels zahlreicher Orts- und Zeitenwechsel Gewichtigkeiten impliziert, die allerdings kaum vorhanden sind. Und ein bisschen wundert man sich, dass in diesem emotional überhöhten Werk neben Close und Adams (zusammen 13 Oscarnominationen) auch Oscarpreisträger Ron Howard («A Beautiful Mind») als Regisseur mitwirkt.

Besorgt um die drogenabhängige Mutter: Gabriel Basso als J.D. Vance und Amy Adams als Bev. Foto: Lacey Terrell (Netflix)

Dritter Befund: Stars lassen sich nicht nur verunstalten, wenn es die Rolle erfordert, sie tendieren dann auch zum Overacting. Was Amy Adams betrifft: Sie gibt in «Hillbilly Elegy» die Ausrasterin vom Dienst, bloss nimmt man ihr diese Wut und Raserei nicht ab – aufgedunsenes Gesicht hin, Katastrophen-Outfit her. Als Bevs Vater stirbt, legt sie einen Amoklauf vor dem Haus hin, der ihre ganze Lebensmisere unterstreichen soll. Schade nur, dass die Szene auf der Gefühlsebene wenig bewirkt.

Wenn es in «Hillbilly Elegy» eine Figur gibt, die Emotionen weckt, dann ist das Mamaw, gespielt von Glenn Close. Stellt der Enkel wieder mal Dummheiten an, platzt der hässlichen alten Dame der Kragen und sie zetert: «Du musst dich entscheiden: Willst du jemand sein oder ein Niemand bleiben?» Handkehrum geniesst sie aber den Stolz, still und leise, als ihre Bemühungen endlich Früchte tragen: J.D. hat es in der Schule vom Mathematik-Deppen zum Klassenbesten geschafft. Und seine verdrogten Tunichtgut-Kumpels hat Mamaw ebenfalls zum Teufel gejagt.

Ein zweifelhafter Rekord

Vierter Befund: Besetze deine Hauptrollen so, damit die Stars über sich hinauswachsen können. Amy Adams, man weiss es, beherrscht ein Spektrum, das von leichter Unterhaltung («Night at the Museum 2») bis zu gebrochenen Charakteren («Nocturnal Animals») reicht. Aber die inneren Verhärtungen in «Hillbilly Elegy» kriegt sie nicht in den Griff. Anders bei Glenn Close: Sie scheint in der Rolle von Mamaw, dieser Aufpasserin mit Löwenherz, förmlich aufzugehen. Wenn die Grossmutter ausrastet, bebt man als Zuschauer mit, spätestens dann, als auskommt, wie kaputt deren eigene Ehe war.

Fünfter Befund: Oscarverdächtig? Ja, Glenn Close wird bei den kommenden Academy Awards sicher ein Thema sein. Verunstaltung plus Überdrehtheit – dieser Mix funktioniert, wenn er glaubhaft verkörpert wird, und das tut es in ihrem Fall. Wenn da bloss nicht dieser Oscarfluch wäre…

Siebenmal war Close bereits für einen Oscar nominiert, zuletzt für «The Wife» (2019), einem ungleich unaufgeregteren Film, wo sie als haushohe Favoritin galt – aber wieder nicht gewann. Seither hält die 73-Jährige den zweifelhaften Rekord als Schauspielerin mit den meisten Nominationen, die nicht zum Sieg führten. Der «Rolling Stone» umschrieb ihre Leistung in «Hillbilly Elegy» deshalb ziemlich trocken mit einer Anspielung auf «The Big Lebowski»: «This is what happens when you don't give Glenn Close the Oscar for ‹The Wife›».

Aktuell im Kino, ab 24.11. auf Netflix

Die verblüffendsten Verwandlungen der Stars

Sie fressen sich Pfunde an, setzen sich falsche Nasen und Perücken auf – und oft gibts dafür einen Oscar. Klicken Sie sich durch unsere Slideshow der bemerkenswertesten körperlichen Verunstaltungen.