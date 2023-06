Männer in die hinteren Reihen

Was für eine Rolle spielen Männer am feministischen Streiktag? Dieser Punkt sorgt immer wieder für Diskussionen. Das feministische Streikkollektiv Bern schreibt dazu auf seiner Website: «Cis-Männer können am Streik selbstverständlich teilnehmen.» Gleichzeitig wird von ihnen aber Zurückhaltung gefordert. «Zum Beispiel, in dem man nur gegen Ende des Demozuges mitläuft.»

Zudem wird dazu aufgerufen, Streikteilnehmerinnen auf andere Art zu unterstützen. Zum Beispiel, indem sie die Kinderbetreuung zu Hause oder eine Schicht auf der Arbeit übernehmen und dadurch jemandem anderen die Teilnahme am Streiktag ermöglichen.