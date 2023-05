Omanischer Chaletmogul in Gstaad – So bereitwillig halfen die Berner Behörden dem reichen Scheich Dokumente zeigen, wie der Kanton Bern Mohammed Saud Bahwan mehrere Ausnahmen gewährte, damit dieser in Gstaad Chalets kaufen konnte. Der Bund winkte alles durch. Quentin Schlapbach

Zwischen 250 und 350 Millionen Franken dürfte das Immobilienportfolio von Mohammed Saud Bahwan in Gstaad wert sein. Im Bild eines seiner Chalets am Oberbort. Foto: Adrian Moser

Mohammed Saud Bahwan, Geschäftsmann und Mitglied des Gouverneursrats der omanischen Zentralbank, besitzt in Gstaad fünf Chalets, zwei Wohnungen, fünfzehn Parkplätze und ein unbebautes Grundstück. Letzte Woche berichtete diese Zeitung, wie der Kanton Bern dem omanischen Scheich 2019 eine Niederlassungsbewilligung C erteilte und dieser in der Folge auf grosse Immobilien-Shoppingtour gehen konnte.