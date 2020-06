Glosse über abgesagte Anlässe – So unvergesslich wird der Festivalsommer Taube Ohren, müde Beine und Dreck an den Turnschuhen: Eigentlich hätte jetzt die Festivalsaison begonnen. Zeit für einen fiktiven Rückblick auf den ersten Grossanlass. Lena Rittmeyer

Wie es hätte sein können: Szene von der Bad Bonn Kilbi in Düdingen, als noch niemand an Corona dachte. Foto: Susanne Keller

Was waren das wieder für unvergessliche Tage! Die Nase ist noch leicht sonnenverbrannt, die Füsse schmerzen ein wenig, der Dreck von den Turnschuhen muss abgekratzt werden, bevor es wieder ins Büro geht, und das Handy birgt Unmengen unbearbeiteter Fotos, die nur darauf warten, mit ansprechendem Filter auf sämtlichen Social-Media-Kanälen gepostet zu werden.

Die Festivalzeit ist da! Fiebrig hatten wir einige Wochen vor unserem Lieblingsanlass das Vorverkaufsportal im Netz aufgerufen und es mit flinken Fingern laufend aktualisiert. Dann ging es rasend schnell: Auf die Sekunde genau wurde die Seite freigeschaltet, und wir legten flugs drei Drei-Tages-Pässe in unsere digitalen Warenkörbe (das dritte Ticket ist für den Fall, dass jemand im Bekanntenkreis leer ausgeht – passiert immer wieder!).

Erwartungsfroh und etwas aufgekratzt standen wir dann auf dem Zugperron und sahen uns nach anderen Festivalgängern um. Ob wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, später nicht im Zelt zu schlafen, sondern stattdessen den letzten Zug nach Hause zu nehmen? Für einen kurzen Moment packte uns schon ein wenig die Abenteuerlust, als sich neben uns Gruppen mit Gaskochern, Schlafsäcken und anderem Camping-Material versammelten. Aber dann dachten wir an unsere Riposa-Matratze daheim. Und an die noch eher kühlen Nächte.

Wir nahmen uns vor, wieder mehr Musik zu hören, und nicht immer nur das «Echo der Zeit» zum Kochen.

Bevor wir das Gelände erreichten, schallten uns schon von weitem dumpfe Bässe entgegen. Dieses Jahr wollten wir uns stärker auf die Bands einlassen, hatten wir uns gegenseitig versichert. Das Programm hat uns leider nicht viel gesagt. Wir nahmen uns allgemein vor, wieder mehr aktuelle Musik zu hören, und nicht nur immer das «Echo der Zeit» zum Kochen.

Die ersten Musikgruppen beäugten wir noch aus den hinteren Reihen. Für folkloristischen Ethno-Jazz war es uns noch etwas zu früh am Abend, erst beim späteren Punkrock mit der schreienden Frau am Mikrofon konnten wir uns langsam gehen lassen. Allerdings waren wir dann doch etwas abgelenkt von einem jungen Mann vor uns, der in sehr ekstatischer Manier tanzte.

Gespannt waren wir auf die beiden Schwestern des Penan-Stamms, die nun in New York leben und progressiven Techno mit traditionellen Instrumenten mischen. Eine Tageszeitung hatte im Vorfeld ein grosses Porträt über das Duo gebracht, das wir auf Twitter mit einer Leseempfehlung teilten. Die Musik hat uns dann ein wenig angestrengt oder vielleicht waren es auch unsere müden Beine, die wir unbedingt für ein paar Minuten entlasten mussten.

Schliesslich nahmen wir also den letzten Zug und fanden zu Hause ein paar unretournierte Mehrwegbecher im Rucksack. Die Ohren dröhnten noch ein wenig beim Einschlafen. Und am nächsten Tag standen wir wieder auf dem Zugperron. Wieder erwartungsfroh, einfach etwas müder.

PS: Okay, in Zeiten wie diesen hat sich natürlich nichts davon so zugetragen. Aber es hätte doch sein können. Wahrlich ein unvergesslicher Jahrgang!