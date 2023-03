Flugprüfung mit der Drohne – So üben die künftigen Rehkitzretter für den Ernstfall Mehr als 3000 Jungtiere haben die Drohnen im vergangenen Jahr geortet. Doch der Rettungsflug will gelernt sein. Der Bund hat die Vorschriften verschärft. Regina Schneeberger

Die Drohne stets im Blick: Kursleiter Heinz Meier (links) leitet Stephan Ulrich an. Foto: Susanne Keller

Für einmal dreht sich auf dem Platz des FC Schönbühl nicht alles um das runde Leder. Die Männer und vereinzelt Frauen in Leuchtwesten blicken statt auf den Rasen in die Luft. Bis zu 70 Meter über Boden fliegen die Drohnen – und summen wie ein grosser Mückenschwarm. Auch ist, was hier passiert, kein Spiel, sondern die Vorbereitung auf den Ernstfall.