Dokfilm über die SCL Tigers – So tönt es, wenn der Langnau-Coach auf den Tisch haut Seit Mitte Juni begleitet der TV-Sender Mysports die SCL Tigers hautnah. Daraus entsteht ein Dokumentarfilm mit Bildern aus dem innersten Langnauer Zirkel. Marco Oppliger

Einer der Hauptdarsteller: Coach Rikard Franzén wird im Film von seiner ungemütlicheren Seite gezeigt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Rikard Franzén ist ein freundlicher Mann. Doch auch dem Trainer der SCL Tigers reisst einmal der Geduldsfaden – etwa dann, wenn sich sein Team zum wiederholten Mal nicht an die Vorgaben hält. Und was sonst verborgen bleibt, wird der Fan bald am TV-Bildschirm mitverfolgen können.

Wenn der Trainer genug hat: Ein Ausschnitt des Tigers-Dokumentarfilms – die Ansprache von Rikard Franzén. Film: Mysports

Seit letztem Juni begleit Mysports die SCL Tigers in regelmässigen Abständen. Die Filmcrew hat Zugang zum innersten Zirkel. So darf der Zuschauer nicht nur in der Garderobe mithören und mitschauen, sondern erlebt auch, wie die Langnauer der Corona-Krise zu trotzen versuchen.

Der Film dauert rund 80 Minuten. Die Erstausstrahlung erfolgt, sobald die SCL Tigers die Saison beendet haben.