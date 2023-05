Staatsgegnerinnen im Aufwind – So ticken die radikalisierten Corona-Leugner Während der Pandemie haben sich viele Massnahmengegner vom Staat abgewandt. Immer mehr von ihnen sympathisieren mit den extremen Ideen der Reichsbürger-Szene. Andres Marti Stephanie Jungo

An einer «Friedensdemo» im März traf sich die Szene letztmals vor dem Bundeshaus. Foto: Dres Hubacher

Im voll besetzten Rössli-Säli in Thun lauschen rund 80 Gäste einem Vortrag mit dem Titel «Staatssimulation Schweiz». Er habe während der «sogenannten» Pandemie begonnen, «Fragen zu stellen» und selber zu recherchieren, sagt der Referent, ein behäbiger Mann um die 50. Das Fazit seiner Recherche: «Die Schweiz ist eine Firma mit Sitz in Belgien.» Die Behauptung versucht er in den nächsten drei Stunden mit unzähligen Folien, Geburtsurkunden und andern amtlichen Dokumenten zu belegen.