Berner Immobilienmarkt boomt – So stark steigen die Preise für Wohneigentum im Kanton Bern Um 4,6 Prozent sind Eigenheime im Kanton Bern innert Jahresfrist teurer geworden. Die Kantonalbank sieht keine Trendwende, obwohl die Hypothekarzinsen steigen. Julian Witschi

Der Bäretower in Ostermundigen ist neu das höchste Wohngebäude der Schweiz. Wohnraum ist stark gefragt, die Immobilienpreise steigen immer höher. Foto: Beat Mathys

Wer ein eigenes Haus sucht oder eine Wohnung kaufen will, muss dafür immer tiefer in die Tasche greifen. Eigenheimbesitzende dagegen profitieren, für sie könnte die Entwicklung nicht erfreulicher verlaufen. Das schreibt die Berner Kantonalbank (BEKB) in ihrem neuen Immobilien-Barometer.

Die Preise für Wohneigentum sind in allen Verwaltungskreisen gestiegen. Die Zentrumsregionen Bern, Biel und Thun verzeichnen ein sehr robustes Wachstum zwischen rund 3 und 6 Prozent. An der Spitze sind aber zwei ländliche Regionen: Während Obersimmental-Saanen (+6,4 Prozent) stark von der Nachfrage aus der Tourismuswirtschaft getrieben wird, überrascht das Plus von ebenfalls hohen 6,4 Prozent im Berner Jura.