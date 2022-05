Hochsaison für Kurzreisen – So spannend ist Europa – Im Zug zu aussergewöhnlichen Städten City-Trips liegen wieder im Trend, doch es muss nicht immer Wien, Paris oder Florenz sein. Europa ist reich an überraschenden Städtezielen. Wir zeigen sieben urbane Highlights – alle direkt ab der Schweiz mit der Bahn erreichbar. Artur K. Vogel

Kiel – die Maritime

Anders als in der 80 Kilometer entfernten prachtvollen Hansestadt Lübeck erschliesst sich der Reiz von Kiel nicht auf den ersten Blick. Da ist das raue Wetter in Deutschlands nördlichster Grossstadt mit 250’000 Einwohnern. Und Kiel war ein Standort der deutschen Kriegsmarine und dreier grosser Schiffswerften. Deshalb wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg bei Luftangriffen fast komplett zerstört und in den 50er- und 60er-Jahren wieder aufgebaut. Bei näherer Betrachtung entdeckt der Gast in der Hauptstadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein dann doch einige Sehenswürdigkeiten. Das 1907 bis 1911 erbaute Rathaus zum Beispiel ist ein repräsentativer Bau im Jugendstil mit einem Turm, der architektonisch den Campanile auf dem Markusplatz in Venedig zitiert. Am 106 Meter hohen Turm fährt ein Lift 67 Meter hoch auf die Aussichtsplattform.

In dieser luftigen Höhe zeigt sich der maritime Charakter von Kiel. Das Auge schweift weit hinaus über die Förde, die 17 Kilometer lange, schmale Bucht von Kiel bis zur Mündung in die Ostsee. Im Sommer ankern im Hafen mit den drei Terminals riesige Kreuzfahrtschiffe, die von hier zu weiten Seereisen aufbrechen. Direkte Fährverbindungen nach Göteborg und Oslo locken Norweger und Schweden zu Ausflügen nach Kiel, wo sie ausgiebig dem vergleichsweise preisgünstigen Alkohol zusprechen.

Höhepunkt des Jahres ist die Kieler Woche, das weltweit wichtigste Treffen von Seglern und Segelschiffen. Wegen Corona fiel sie zweimal aus; dieses Jahr soll sie vom 18. bis 26. Juni wieder stattfinden. Während die Segler ihre Schiffe vorführen und Regatten fahren, drängt sich ein aufgekratztes Partyvolk in den Strassen der Stadt und vor allem auf der Kiellinie, der kilometerlangen Promenade an der Förde. Die Kiellinie wird im Sommer, aber ganz besonders während der Kieler Woche, zur Festmeile, auf der das Bier in Strömen fliesst.

Täglich zwei Direktverbindungen mit ICE von Basel über Frankfurt und Hamburg nach Kiel. Fahrzeit: Rund acht Stunden ab Basel. kiel-marketing.de

Köln – die Katholische

Die Stadt am Rhein war neben Rom, Konstantinopel und Jerusalem einst das vierte «heilige» Zentrum der Christenheit. Deshalb begannen die Bürger 1248 mit dem Bau eines monumentalen gotischen Gotteshauses. Das Vorhaben brauchte seine Zeit: Wichtige Teile des Kölner Doms wurden erst im 19. Jahrhundert errichtet. Nach Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg waren weitere, umfangreiche Bauarbeiten nötig.

Allein ist man im Dom nie. Die Kathedrale des Erzbistums Köln gilt mit mehr als sechs Millionen Besuchern in normalen Jahren als beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands. Am 157 Meter hohen Südturm befindet sich auf 97 Metern Höhe eine Aussichtsplattform. Um den Rundblick auf die Innenstadt und den Rhein mit der mächtigen Hohenzollernbrücke zu geniessen, müssen 533 Stufen gemeistert werden. Auch von einem Schiff auf dem Rhein aus eröffnen sich eindrückliche Ausblicke auf die Millionenstadt.

Ob Dom oder Rhein, Altstadtbummel oder Besichtigung des Hafenviertels: Der Tag endet unweigerlich in einem Lokal, in dem «Kölsch» ausgeschenkt und zum Teil auch gebraut wird, ein helles, obergäriges Bier. Besuchen wir das Friesenviertel. Dieses Quartier in der Innenstadt, einst Rotlichtbezirk, ist heute mit seinen Restaurants und Bars ein beliebtes Vergnügungsquartier, wo nicht nur während des Karnevals der Ausnahmezustand herrscht. Das Brauhaus Päffgen an der Friesenstrasse zum Beispiel mit seinen urigen Räumen und dem Biergarten ist ganz auf Mittelalter getrimmt: Butzenscheiben, hölzerne Wandvertäfelung, dunkle Holzmöbel. Im Päffgen werden deftige deutsche Kost und selbstgebrautes Bier serviert. Das Kölsch kommt in schmalen Zweidezi-Gläsern auf Tresen und Tisch. Kellner, hier «Köbes» genannt, balancieren den Nachschub durchs Lokal und ersetzen jedes leere Glas ungefragt durch ein volles. Wer genug getrunken hat, legt einen Bierdeckel aufs Glas und handelt sich vom Köbes statt des nächsten Biers einen grantigen Spruch ein.

Täglich neun Direktverbindungen mit ICE und zwei Direktverbindungen mit EC von Basel über Freiburg im Breisgau und Mannheim nach Köln sowie täglich eine Nachtverbindung mit Nightjet (NJ). Fahrzeit (mit ICE): Knapp vier Stunden ab Basel mit dem ICE. koelntourismus.de

Utrecht – die Velo-Hauptstadt

Wer Amsterdam mag, aber an den Touristenmassen verzweifelt, verlässt den Nachtzug aus der Schweiz in den Niederlanden 40 Kilometer vor der Endstation. Denn in Utrecht mit seinen 360’000 Einwohnern findet man fast alles, was es in Amsterdam auch gibt: eine pittoreske Altstadt mit charakteristischen Backsteinbauten, Kneipen und Gourmetlokalen, einen grossen Markt und Grachten, deren Ufer sich bei gutem Wetter in riesige Freiluft-Cafés verwandeln. In Werftkellern, in denen einst Handelsware gelagert wurde, haben sich Boutiquen und Bars eingenistet. Auch das kulturelle Leben mit Theatern, Musiklokalen und Museen ist beachtlich. Einer der bekanntesten Utrechter hat in der Stadt Spuren hinterlassen: der Architekt und Designer Gerrit Rietveld (1888–1964). Sein 1924 erbautes Rietveld-Schröder-Haus gilt als bahnbrechender Bau und wird heute als Museum genutzt.

Die zweitgrösste niederländische Universität mit mehr als 35’000 Studierenden und 8000 Angestellten befindet sich in Utrecht. Die eindrückliche Zahl von Studentinnen und Studenten befeuert den Ruf Utrechts als Velo-Hauptstadt der Welt mit dem höchsten Anteil an Velofahrerinnen und -fahrern. Mehr als die Hälfte der Einwohner nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel.

Für den Veloverkehr gibt Utrecht pro Kopf mehr aus als jede andere Stadt, nämlich 132 Euro pro Jahr. Besonders eindrücklich ist das Velo-Parkhaus im Bahnhof Utrecht Centraal, das grösste auf dem Globus:

Es hat 30 Millionen Euro gekostet und bietet auf drei Stockwerken Platz für mehr als 12500 Fahrräder. Auch die Utrechter Radwege sind bestens ausgebaut, und elektronische Anzeigen signalisieren, welche der 16 Velogaragen der Innenstadt mit insgesamt 22500 Stellplätzen gerade Parklücken anbieten.

Täglich eine Direktverbindung mit ICE von Basel über Mannheim und Köln sowie täglich eine Nachtverbindung mit Nightjet (NJ) von Zürich nach Utrecht. Fahrzeit (mit ICE): 6,5 Stunden ab Basel mit dem ICE. visitutrechtregion.com

Aix-en-Provence – die Künstlerische

Einst war die Stadt, 30 Kilometer nördlich von Marseille, die Kapitale der Provence – eine Beamtenstadt, die auch «Schlafende Schönheit» genannt wurde. Inzwischen ist Aix mit 145'000 Einwohnern erwacht. Vor allem kulturell hat es dank südlichem Flair und mediterranem Lebensrhythmus viel zu bieten. Das ist nicht ganz neu. Zwei weltberühmte Söhne der Stadt gingen hier ab 1852 zusammen ins Gymnasium und wurden enge Freunde: der Maler Paul Cézanne (1839-1906) und der Schriftsteller Émile Zola (1840-1902).

Der Cours Mirabeau ist die Prachtstrasse von Aix-en-Provence und kombiniert Pariser Raffinesse mit provenzalischer Sonne. In den Seitenstrassen stehen barocke Stadtpalais einst führender Familien. In einem hat sich das Centre d’Art Caumont installiert. Es zeigt bis September mehr als 90 Werke des Malers und Cézanne-Bewunderers Raoul Dufy (1877-1953). Im stillen, eleganten Barockgarten kann man auch gediegen lunchen.

Am Boulevard Mirabeau selber mit den schattenspendenden Platanen befindet sich das Haus, das Paul Cézannes Vater Louis-Auguste gebaut hatte, der als Hutmacher anfing und es zum schwerreichen Bankier brachte. Das Atelier senes berühmten Sohnes mit den grossen Fenstern, Cézannes originalen Malutensilien und einem verwunschenen Garten liegt auf einem Hügel im Norden und kann besichtigt werden.

Freiluft-Filmvorführungen, Strassenmusik, Theater, Konzerte: Das kulturelle Programm von Aix ist riesig. Unter anderem wird hier seit 1948 jeden Sommer das Festival international d’art lyrique abgehalten, eins der grossen europäischen Festspiele für Oper und klassische Musik. Die Aufführungen finden im Hof des ehemaligen Palastes der Erzbischöfe statt – ein einmaliges Erlebnis in lauen provenzalischen Sommernächten.

Vom 2.Juli bis 28.August 2022 täglich eine Direktverbindung mit TGV Lyria von Genf über Lyon und Avignon nach Aix-en-Provence. Fahrzeit: 3,5 Stunden ab Genf. aixenprovencetourism.com

Genua – die Hochmütige

Die kürzeste Verbindung zwischen der Schweiz und dem Meer endet genau in Genua. Die Hafenstadt wirkt ziemlich unnahbar. Schnellstrassen ruinieren die Strandpromenade und zerschneiden die Stadt brutal. Die tristen Hafenanlagen mit ihren Container-Plantagen und Kreuzfahrtterminals setzen weitere Akzente. Im Gegensatz dazu: Prachtstrassen wie die Via Garibaldi und die Via Balbi erinnern an einstige Macht und verflossenen Reichtum. Hier begreift man, warum Italiener die Hafenstadt «la superba» nannten, «die Hochmütige». Die Serenissima Repubblica di Genova (Durchlauchtigste Republik Genua) beherrschte, ähnlich wie ihre Rivalin Venedig, vom 10. bis 18. Jahrhundert die Meere, eroberte Kolonien und gründete Handelskontore in vielen fernen Ländern, finanziert von mächtigen Bankhäusern.

Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Genua erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg einen rapiden Niedergang: Industriebetriebe und Werften schlossen; der Hafen verlor an Bedeutung. Es herrschte Arbeitslosigkeit, in deren Folge die Stadt ein Drittel der Bevölkerung verlor.

Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts rappelte sich Genua auf. Viele heruntergekommene Kirchen und Palazzi wurden restauriert. Die Renaissance-Basilika Santa Maria Assunta, die als Wahrzeichen auf einem Hügel thront, präsentiert sich in alter Pracht. Ebenso die Piazza De Ferrari mit dem Dogenpalast, heute ein Kulturzentrum, und dem Opernhaus Carlo Felice, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und wieder aufgebaut wurde.

Die Altstadt, einst die grösste von Europa, zerfiel ebenfalls; Banden und Drogendealer beherrschten die Gassen, die von Prostituierten bevölkert waren. Genuesen mochten nicht mehr hier leben. Der Cantautore Fabbrizio De André (1940-1999), auch er ein Einheimischer, nannte die Altstadt «Herz der Finsternis». Auch hier ist in den vergangenen Jahrzehnten viel renoviert und restauriert worden. Das Leben ist in die Altstadt zurückgekehrt. Die Häuser sind wieder bewohnt, Läden, Basare und Marktstände säumen die engen Gassen.

Täglich eine Direktverbindung mit EC von Zürich über Como und Milano nach Genua. Fahrzeit: 5,5 Stunden ab Zürich. visitgenoa.it

Parma – die Schöne

Natürlich denkt man bei Parma an Schinken und Käse. Auch Barilla, Weltmarktführer im Teigwarenbusiness, hat den Sitz in der Stadt mit 200’000 Einwohnern. Das sind Parmas kulinarische Eckpfeiler. Doch die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Emilia-Romagna hat mehr, viel mehr zu bieten als Pasta, Prosciutto und Parmigiano. Die reiche Geschichte begann noch vor der Zeit der Römer und ist an jeder Ecke der lebendigen, grandiosen Altstadt zu besichtigen.

Parma ist die ideale Stadt zum planlosen Flanieren – in den mittelalterlichen Gassen und auf eleganten Plätzen, vorbei an Dutzenden Kirchen diverser Epochen, an Palazzi aus der Renaissance und dem Barock. Überall locken Boutiquen, Kaffeebars, Trattorien und Restaurants. Der Markt auf der Piazza Ghiaia mittwochs und samstags findet schon seit 790 Jahren statt. Auf dem Platz wurden einst auch Missetäter mittels eines Galgens zu Tode gebracht. Das wird dem heutigen Besucher natürlich nicht bewusst, der zwischen den langen, mit allen möglichen Köstlichkeiten schwer beladenen Marktständen bummelt.

Wahrzeichen Parmas ist die Kathedrale Santa Maria Assunta, die zwischen 1060 und 1073 erbaut wurde. Der Dom mit seinem Campanile, dem Glockenturm aus dem 13. Jahrhundert, gibt sich aussen romanisch und schlicht, dominiert aber mit seiner stattlichen Grösse die Stadt. Innen ist die Kathedrale viel prächtiger: Ihre gewaltige Kuppel wurde vom Renaissancemaler Antonio de Correggio mit Szenen der Himmelfahrt Marias ausgemalt. Neben der Kathedrale steht das achteckige Baptisterium, eine mehr als 800 Jahre alte Taufkapelle aus rosa Marmor. Im Innenraum finden sich über dem achteckigen Taufbecken auf sechs Ebenen und in der Kuppel riesige Wandgemälde.

Täglich eine Direktverbindung mit EC von Zürich über Como und Milano nach Parma. Fahrzeit: Rund fünf Stunden ab Zürich. parmawelcome.it

Graz – die Geniesserische

In der zweitgrössten Stadt Österreichs (300’000 Einwohner) blickt man mit etwelchem Neid und Misstrauen auf die 200 Kilometer entfernte Metropole Wien, so, wie Berner oder Basler nach Zürich schielen. Doch wie Berner oder Basler haben die Grazer wenig Grund zur Eifersucht. Denn die Landeshauptstadt der Steiermark ist ein attraktiver und geschichtsträchtiger Ort, auf drei Seiten von Bergen umgeben, im Süden offen und deshalb mit einem milden Klima gesegnet. Zudem besitzt Graz eine fast unversehrte mittelalterliche Altstadt, deren Dachlandschaft als Unesco-Welterbe verzeichnet ist, sowie einige aufsehenerregende neuere Gebäude, allen voran das Kunsthaus.

Dieses wurde 2003 am rechten (minderen) Ufer der Mur eröffnet; geplant hatten es die Londoner Architekten Peter Cook und Colin Fournier. Ihnen gelang es, eine spektakuläre, aus blauen Plexiglasteilen geformte Wolke «mit dem historischen Ambiente der ehemaligen Murvorstadt wirkungsvoll zu verbinden», so die Website des Museums.

In der Geschichte Österreichs und der Habsburger hat Graz eine wichtige Rolle gespielt. Der spätere Kaiser Ferdinand II. wurde 1578 hier geboren und 1637 in einem riesigen, barocken Mausoleum bestattet.

Ein anderer Habsburger wirkt bis heute nach: Erzherzog Johann (1782–1859) förderte Industrie, Eisenbahn, Landwirtschaft, auch Kultur und Bildung. Heute sind in Graz und dem Umland in Johanns Namen 14 Museen (unter ihnen das Kunsthaus) und ein Zoo als «Universalmuseum Joanneum» vereint.

Auch wer von Museen und Ausstellungen genug hat, aber hungert und dürstet, ist in Graz am richtigen Ort: Die Stadt ist ein kulinarisches Eldorado, was nicht verwundert, wenn man um die Bedeutung der Landwirtschaft in der Steiermark weiss. Fleisch und Fisch, Getreide, Gemüse, Früchte, Öl, Wein, Bier und Schnaps, Rohschinken und Schokolade: Kaum ein Lebensmittel, das hier nicht produziert wird. In einem Quartier, das von den Einheimischen «Bermudadreieck» genannt wird, reiht sich ein gastronomisches Lokal ans nächste und lädt dazu ein, allen möglichen kulinarischen Begehren zu frönen.

Täglich eine Direktverbindung mit EC sowie täglich eine Nachtverbindung mit Nightjet (NJ) von Zürich über Bludenz und Innsbruck nach Graz. Fahrzeit (mit EC): 9,5 Stunden ab Zürich mit dem EC. graztourismus.at

