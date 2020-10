Integration im Kanton Bern – So sollen in Bern Flüchtlinge integriert werden Das neue bernische Asylregime soll aufgenommene Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Wie genau, zeigt der Vertrag zwischen Stadt und Kanton Bern, der dem «Bund» vorliegt. Andres Marti

Die meisten seien «sehr motiviert»: Geflüchtete Menschen in der Ausbildung (Archiv). Foto: Andreas Blatter

Wer als Asylsuchender oder vorläufig Aufgenommener dem Kanton Bern zugewiesen wird, kommt zuerst in einer Kollektivunterkunft unter. Das war schon bisher so, neu geregelt ist im neuen Regime hingegen der Austritt: In eine Wohnung umziehen darf nur, wer bestimmte Integrationsvorgaben erfüllt. Wer eine Landessprache nicht zumindest rudimentär beherrscht, keine Ausbildung absolviert oder keine Arbeitsstelle vorweisen kann, muss bis auf weiteres in der Asylunterkunft wohnen bleiben.