Was ist geplant?

Am 28. März 2021 stimmt die Stadt Moutier erneut darüber ab, ob sie weiterhin zum Kanton Bern gehören oder zum Kanton Jura wechseln will. Am Freitag haben die Chefbeamten von Bund, Kanton und der Gemeinde Moutier informiert, unter welch strengen Vorsichtsmassnahmen die Abstimmung in der 7000-Einwohner-Gemeinde durchgeführt wird.