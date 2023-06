Neubau in Ausserholligen

– So soll der Campus der Berner Fachhochschule einst aussehen Läuft alles nach Plan, soll der Campus der BFH ab dem kommenden Jahr gebaut und 2028 bezogen werden. Im Juli beginnt die öffentliche Auflage.

Einblick in das zukünftige Atrium der Departemente Gesundheit, Soziale Arbeit und Wirtschaft. Fotos: zvg/wulf architekten

Das Projekt des Campus Bern sei «ein Bijou, ein Goldstück», sagte Christoph Neuhaus (SVP), Berner Baudirektor, am Dienstag vor den Medien. Seine Amtskollegin, Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne), nannte den geplanten Neubau gar ein «Generationenprojekt». Und laut Sebastian Wörwag, Rektor der Berner Fachhochschule, soll der neue Campus die Stadt Bern zur «Bildungshauptstadt der Schweiz» hochkatapultieren.

Ja, mit Superlativen wurde bei der Präsentation des Campus-Projekts an der Medienkonferenz vom Dienstagnachmittag nicht gegeizt. Die Visualisierungen zum Neubau im Westen Berns sehen denn auch vielversprechend aus. Der Campus soll dereinst ein zentraler Bestandteil des Entwicklungsschwerpunkts Ausserholligen sein.

Für das Projekt soll der Stadtbach freigelegt und Teil der Umgebung werden.

Auf der Nordseite des Gebäudekomplexes ist ein Park mit Gartenpavillon geplant.

Nach vier Jahren Planung werden die Unterlagen zum neuen Gebäude und seiner Umgebungsgestaltung in den kommenden Wochen öffentlich aufgelegt. 384 Millionen Franken betragen die voraussichtlichen Baukosten. «Ich gehe davon aus, dass das reicht», sagte Neuhaus vor den Medien. Der Baudirektor äusserte sich aber bewusst vorsichtig zu Kosten und Zeitplan. Dies scheint auch eine Lehre aus dem Campus-Projekt in Biel zu sein, wo die Kosten aus dem Ruder liefen. In Bern könne es ebenfalls «Unwägbarkeiten» geben, gibt Neuhaus zu bedenken.

Die Bauzeit wird voraussichtlich vier bis fünf Jahre dauern. Verläuft alles nach Plan, kann bereits im kommenden Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Dann wäre der Campus im Optimalfall ab 2028 bezugsbereit. Als offizielles Ziel geäussert wird aber eine Inbetriebnahme Ende des laufenden Jahrzehnts, also spätestens 2030.

Campus soll Quartier beleben

Heute zählt die BFH über 30 Standorte in rund 70 Gebäuden. Auch deshalb war es bisher schwer, ein übergeordnetes Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Der Bau des Campus sei ein wichtiger Schritt dazu, so Christine Häsler. Er ermögliche eine Konzentration und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen. Der Berner Campus soll dereinst die Departemente Gesundheit, Soziale Arbeit, Wirtschaft und Hochschule der Künste beherbergen.

Der vorgestellte Campus besteht aus drei Gebäudeelemente, die durch einen gemeinsamen Sockel verbunden sind. Auch die Umgebung wird neu gestaltet. Der Campus soll einem hohen Minergiestandard entsprechen und nachhaltig sein. Wie auch beim Neubau in Biel wird dabei viel Holz verbaut, was zur Helligkeit des Gebäudes beitragen soll. Er werde einer der modernsten Campus-Standorte der Schweiz, so Häsler.

Die Hochschule der Künste soll sowohl einen Konzertsaal…

… als auch einen Musiktheatersaal zur Verfügung haben.

Auf den Bau freut sich insbesondere der Rektor der BFH, Sebastian Wörwag. Er möchte den Campus und die Hochschule zu einem Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens machen. Es sollen öffentliche Räume, wie Bibliotheken und Konzertsäle, entstehen. In Bezug auf die Lehre und Forschung werde der Campus die BFH als attraktive Hochschule in der Schweiz positionieren. Junge Menschen sollen gezielt die Stadt Bern wählen, um hier ihrem Studium nachzugehen. Das ist das Ziel hinter der Vision «Bildungshauptstadt Bern», die Wörwag am Dienstag erstmals äussert.

Mit Zug, Velo oder zu Fuss zum Campus

Auch für Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) hat der Campus eine grosse Bedeutung. Der Campus ist Teil des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Ausserholligen. Geplant sind in diesem Gebiet unter anderem Hochhäuser und Wohnraum.

Die S-Bahn-Haltestelle Stöckacker wird dafür Richtung Osten zum Europaplatz verlegt. Für Velofahrende sowie für Fussgängerinnen und Fussgänger sollen neue Wege zum Neubau entstehen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass 96 Prozent der Personen den Campus Bern mit dem Zug, dem Velo oder zu Fuss erreichen werden. In der Einstellhalle des Neubaus seien lediglich 100 Auto- und 50 Motorradabstellplätze geplant.

Um das Areal mit dem Bahnhof Europlatz zu verbinden, soll über die Gleise eine Passerelle gebaut werden.

Im Campus soll ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen.

SDA/qsc

