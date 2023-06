Fungizid im Trinkwasser – So soll das Seeländer Wasser sauber werden

Ist Pulver aus Aktivkohle die Lösung für verschmutztes Trinkwasser? Die Seeländische Wasserversorgung Worben ist davon überzeugt – und investiert über 2 Millionen Franken. Brigitte Jeckelmann (BT)

SWG-Geschäftsführer Roman Wiget (links) und Vorstandspräsident Urs Lanz vor der Aktivkohle-Versuchsanlage. Foto: Peter Samuel Jaggi

Wasser aus dem Hahnen direkt ins Glas und in die durstige Kehle – das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Doch Rückstände von Chemikalien, Pestiziden und Medikamenten machen immer aufwendigere und teurere Technologien nötig, um das Wasser trinkbar zu machen. Die Seeländische Wasserversorgung Worben (SWG) will dafür eine spezielle Filteranlage anschaffen: Spak-Uf – der Name der Methode klingt ausserirdisch. Die Abkürzung bedeutet «Superfeine Pulveraktivkohle» in Kombination mit «Ultrafiltration».



So will die SWG künftig Trinkwasser gewinnen. Jüngst haben die Abgeordneten der zwanzig Verbandsgemeinden an ihrer Versammlung dem Projekt zugestimmt – und zwar einstimmig. Das freut Geschäftsführer Roman Wiget: «Damit haben wir ein Verfahren, das sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist.»