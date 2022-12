Neues Lokal Myle beim Bahnhof – So sieht die ehemalige Berner Bierhalle jetzt aus Am Bubenbergplatz ist ein Gastroprojekt gestartet. Involviert sind eine Bauernfamilie, ein Jungkoch, ein Velo-Investor und ein prominenter Eventmacher. Claudia Salzmann

Küchenchef Luis Lara hat ein unkonventionelles Arbeitsgerät: Mit dem Lastenvelo holt er das Biogemüse am Wochenmarkt ab. Foto: Franziska Rothenbühler

Klammheimlich hat das neue Lokal am Bahnhof aufgemacht. «Soft Opening» nennen das Gastronomen. So können Abläufe getestet, Wissenslücken des Servicepersonals eruiert und Inventarstände geprüft werden. Die Leuchtschrift funktioniert schon mal, «Myle» steht in blauer Schrift über dem Eingang, und das hat Gäste angelockt. Die Lounge ist voll, die Bar zu späterer Stunde ebenfalls, und an den Tischen wird rege bestellt.