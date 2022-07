Gelb mit schwarzen Querstreifen – So sieht das YB-Trikot für die kommende Saison aus Jetzt ist klar, wie das YB-Heimdress für die Saison 2022/23 aussieht. Im Wankdorfstadion wird die Mannschaft in gelb und mit schwarzen Streifen antreten.

Im Streifen-Look: Mit diesem Trikot geht YB in die neue Saison. Foto: zvg/BSCYB

Am Freitagmittag enthüllte der BSC Young Boys seine neuen Heim-Trikots für die kommende Saison: Die Shirts sind schwerpunktmässig gelb, werden aber von schwarzen Querstreifen durchzogen. Teils sind die Streifen dünn und durchgezogen, teils perforiert und nur angedeutet. Neu sind die Querstreifen nicht, letztmals traten die damaligen YB-Spieler vor mehr als zehn Jahren – in der Saison 2011/12 – mit schwarzen Streifen an.

Neu ist dafür, dass dem Dress der Frauen-Mannschaft bei der Vermarktung erstmals gleich viel Aufmerksamkeit zuteil kommt wie dem Herren-Trikot – obwohl sich die beiden Shirts nur sehr geringfügig unterscheiden.

Prangt bei den Herren der YB-Hauptsponsor unter der Brust, ist es bei den Damen das Logo einer Krankenkasse. Auch die Männer wurden indes mit einem Krankenkassenlogo – allerdings eines anderen Unternehmens als die Frauen – ausgestattet, das gross und in Schwarz unter den Schultern platziert ist. Der Rest ist Pflichtprogramm und für beide Geschlechter gleich: Gutzeichen des Leibchenherstellers rechts, Vereinslogo links.

«Bärn isch gäub-schwarz»

Zur Vermarktung des Trikots wurde ein Video produziert, das zum Synthi-Sound von «Jeans for Jesus» klar machen soll: In Bern sind alle irgendwie von YB angefressen. Vom Kind bis zur Aaresurferin, vom Coiffeur bis zum Kebabverkäufer.

Ganz falsch ist das Bild, das im Video vermittelt wird, ja nicht. Irgendwie können sich in dieser Stadt tatsächlich fast alle mit dem gelb-schwarzen Traditionsverein identifizieren. Eine hohe Dichte von «Matchtag»-Fahnen an Fassaden, YB-Wimpeln an Autorückspiegeln, gelben Publibikes sowie ein gelb-schwarzes Tram, das nun seit vier Jahren durch Berns Gassen kurvt, sind Zeugen davon.

Ein Wunsch vereint sie alle, die fussballbegeisterten Bernerinnen und Berner, und dies unabhängig vom Trikot-Stil: Dass die Frauen und Männer in Gelb-Schwarz, mit Querstreifen und Versicherungslogos ausgestattet, im nächsten Frühling den Kübel in die Bundesstadt tragen. Hopp YB!

Ein Blick zurück: YB-Trikots aus früheren Jahren

1 / 10 Gelb-schwarz oder schwarz-gelb? Die Meinungen gingen beim letztjährigen Trikot der Saison 2021/22 auseinander: Silvan Hefti und Ulisses Garcia bei der Präsentation. Foto: Screenshot/Youtube

chh

