So sehen die Gammelhäuser heute aus

Mit den beiden Angeboten «Übergangswohnen für Einzelpersonen und Paare» im Haus Neufrankengasse 14 und «Beaufsichtigte Wohnintegration» im Haus Neufrankengasse 6 erweitert das Sozialdepartement seine Angebotspalette. So ist die Nummer 14 für wohnungs- und obdachlose Einzelpersonen oder Paare ohne Kinder vorgesehen, die grundsätzlich gute Chancen auf eine Reintegration in den freien Wohnungsmarkt haben. Sie können in den total 30 Übergangswohnungen maximal ein Jahr wohnen. In dieser Zeit werden sie von Sozialarbeitern ambulant betreut und auf der Wohnungssuche unterstützt.

Portier rund um die Uhr

Bei der Nummer 6 handelt sich um ein Pilotprojekt mit 44 Appartements . Das Projekt richtet sich an Menschen, die eigentlich Hilfe nötig hätten, sich aber einer Betreuung verweigern. Es sind vor allem Drogensüchtige und Menschen mit starken psychischen Problemen. Hier lautet also die Devise: Beaufsichtigung statt Betreuung. Die Stadt überwacht also primär den Gesundheitszustand der Bewohner und kontrolliert den Zugang zum Haus.

So siehts heute aus: