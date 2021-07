Von Kopf bis Fuss: Body Positivity – So sehen 75 Kilo aus! Die US-amerikanische Sängerin Bebe Rexha forderte in einem Tiktok-Video weniger Bodyshaming und mehr Selbstliebe – und ging damit viral. Silvia Aeschbach

Sie ermutigt ihre Fans dazu, ihren Körper zu lieben: Sängerin Bebe Rexha. Foto: Getty Images

Am letzten Mittwoch präsentierte Bebe Rexha auf ihrem Tiktok-Kanal ihre Zusammenarbeit mit einem Dessous-Label: Dafür posierte die 31-jährige US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin in ihrem Video in einem navyblauen Unterwäsche-Set und fragte ihre 6,4 Millionen Follower provokativ: «How much you think I weigh»? «Was glaubt ihr, wie viel ich wiege?»

Dass weibliche und männliche Stars für Unterwäsche werben, ist nicht ungewöhnlich. Man erinnere sich an die perfekten Waschbrettbäuche von Justin Bieber oder David Beckham. Ungewöhnlich ist allerdings Rexhas Frage an ihre Fans nach ihrem Gewicht und dass ihre Figur nicht dem gängigen, sehr schlanken Schönheitsideal entspricht. Was ihr Gewicht betrifft, gab Rexha denn auch selber gleich die Antwort: Nämlich, dass sie «healthy 165 Pounds», «gesunde 75 Kilo» wiege. Über 8,8 Millionen Menschen schauten sich das TikTok-Video an. Es wurde über 1,1 Millionen Mal gelikt und von 30’000 Menschen mehrheitlich positiv kommentiert.