Bilder aus dem All als Kunst – So schön kann die Natur sein Satelliten beobachten unseren Planeten rund um die Uhr und schicken Bilder zur Erde, die den Globus in Gemälde verwandeln. Martin Läubli

Wie atemberaubend schön die Erde von oben betrachtet ist, zeigt die Wissen-Redaktion in den kommenden fünf Wochen in einer ungewöhnlichen Bilderserie. Die US-Agentur für Geologie (USGS) hat Aufnahmen verschiedener Satelliten zur Kunst erhoben. Die fernen Beobachter liefern spektakuläre Bilder, die sie in verschiedenen elektromagnetischen Spektren (sichtbares Licht, unsichtbares wie Infrarot) aufgenommen haben. Diese Sichtweise verleiht der Erdoberfläche eine emotionale Note. «Earth as Art» zeigt die faszinierende Schönheit unseres Globus. Wir haben die bewegendsten Bilder ausgewählt und zeigen sie in einer wöchentlichen Serie.

Das Gemälde

Foto: Landsat 7/USGS

Was die Natur kann, bringt nicht jeder Künstler zustande. Auch wenn die Bearbeiter der Satellitenbilder farblich nachgeholfen haben, so zeigt sich doch der Malaspina-Gletscher von seiner schönsten Seite. Die türkisfarbenen Eiszungen am Fusse der Eliaskette münden in den Golf von Alaska. Er ist der grösste Gletscher Alaskas. Das Eis bedeckt eine Fläche von gut 3900 Quadratkilometer. Die Eislandschaften Alaska, der Alpen und in Island schmelzen weltweit am schnellsten, wie eine Studie unter der Federführung der ETH Zürich zeigt. Mit dem Massenverlust der weltweiten Gletscher – ohne Grönland und der Antarktis – ist zu gut 20 Prozent die Erhöhung des Meeresspiegels seit 2000 erklärbar. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von etwa 0,74 Millimetern.

Die Zerstörung

Foto: Landsat 7/USGS

Der Amazonas-Regenwald von Bolivien war einmal ein Juwel. Nun wird es nach und nach zerstört. Wertvolle Bäume (rot) mussten langen Strassen der Holzfäller weichen (schwarz), Bauern rodeten den Wald für ihre Herden (grün), Siedlungen wuchern und verdrängen den lebenswichtigen Urwald.

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

