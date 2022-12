Uetendorf empfängt Bundesrat Albert Rösti – «So schnäll verschwindeni de nid!» Bundesrat Albert Rösti wurde an seinem Wohnort mit viel Sympathie und Begeisterung empfangen – und mit der Weltpremiere eines Marschs zu seinen Ehren. Marc Imboden

Im Mittelpunkt: Albert Rösti und seine Frau Therese beim Bahnhof Uetendorf. Foto: Patric Spahni

Albert Rösti sei mit der Wahl zum Bundesrat ganz oben auf seiner persönlichen Karriereleiter angelangt, war seit dem 7. Dezember überall zu lesen und zu hören. Doch das stimme nicht, sagte sein Vorgänger Ueli Maurer am Donnerstag in Uetendorf. «Er ist jetzt endlich zuunterst angelangt», erklärte Maurer im Rahmen des Festakts in der Mehrzweckhalle Bach. «Zuoberst ist der Souverän, also das Volk.» Dann komme das Parlament und erst danach die Regierung beziehungsweise der Bundesrat.