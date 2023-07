Neue Wurst im Wankdorf – So schmeckt die vegane YB-Wurst Zum Saisonstart wird im Wankdorf neben der legendären YB-Wurst auch eine Alternative ohne Tierprodukte angeboten. Wir haben sie vor dem Stadion grilliert. Claudia Salzmann

Autorin Claudia Salzmann hat die Forever-Wurst auf dem Quartierplatz vor dem Wankdorf grilliert. Nun gibt es vier Wurstsorten im Stadion. Foto: Beat Mathys

65’000 YB-Würste wurden in der letzten Saison während der Spiele des BSC Young Boys im Wankdorf verspeist. Dabei sind die Halbzeit-Wurst und die Kalbsbratwurst noch nicht miteingerechnet. Nun gesellt sich ab Saisonstart eine vierte Variante ins Angebot: die Forever-Wurst.

Die vegane Wurst besteht unter anderem aus Resten, die bei der Produktion von veganer Wurst und tierfreiem Speck des Food-Unternehmens Outlawz Food anfallen. Vier Monate tüftelten Lebensmitteltechnologinnen und Experten daran. Der Berner Kevin Schmid von Outlawz Food sagt: «Ich hoffe, dass die Leute offen dafür sind.» Man solle die Forever-Wurst nicht mit der Fleischvariante vergleichen, sondern als Ergänzung des Essensangebots sehen.

Wie schmeckt sie denn nun? Wir haben einen mobilen Gasgrill auf dem Quartierplatz vor dem Wankdorf installiert. Die Wurst ist in rohem Zustand nicht unbedingt mit dem Original vergleichbar, sondern eher mit der Halbzeit-Wurst. Sobald sie den Grill berührt, brutzelt es dann ordentlich. Der Hülle trauen wir zuerst nicht ganz, doch diese ist essbar und besteht laut Kevin Schmid aus Algen.

Normalerweise wird die Wurst im heissen Wasser aufgebrüht, aber sie macht sich auch auf dem Grill gut. Foto: Beat Mathys

Nach einigen Minuten auf kleiner Hitze verfärbt sie sich langsam rot-bräunlich, ja fast golden. Wir schneiden sie auf, die Füllung quillt ein wenig raus. Sie riecht fein-würzig, die Konsistenz ist etwas weicher als ihr fleischiges Pendant, aber etwas sorgt für einen Knack. Sind es Pinienkerne? «Es sind Kügelchen von Tapioka», sagt Schmid im Nachhinein. Tapioka ist eine geschmacksneutrale Stärke, die aus bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzeln hergestellt wird. Diese Perlen kennt man in grösserer Form von asiatischen Bubble Teas.

Für den Knack sorgen fast durchsichtige Tapioka-Kügelchen. Foto: Beat Mathys

Der generelle Eindruck: Sie ist um Welten besser gelungen als die vielen alternativen Würstchen, die es auf dem Markt gibt. Nicht nur YB, sondern auch die Schweizer Supermärkte haben das Marktpotenzial von Fleischersatzprodukten erkannt: Es gibt einen Boom für vegane Würste. Die meisten basieren auf Erbsenprotein oder Sojabasis.

Kein Tofu, keine Pinienkerne, kein Tier: Der Test vor dem Wankdorf zeigt, die vegane YB-Wurst schmeckt auch vom Grill. Video: Beat Mathys

Kritiker mögen monieren, dass es bei einem Stadionbesuch nur um Bier, Bratwurst und Fussball gehen soll. Man kann sich zudem fragen, ob mit dem Einzug dieser veganen Bratwurst nun die letzte «Fleischbastion» – die des Fussballstadions – fällt? «Nein, das sicher nicht. Wir rechnen mit rund 10 Prozent an vegetarischen und veganen Bestellungen», sagt YB-Marketingleiter Daniel Marti.

Befürchtungen, dass die YB-Wurst aus dem Essensangebot verschwinden wird, entkräftet er: «Sie ist das Markenzeichen unseres Food-Angebots und wird nach wie vor im Angebot bleiben.» Bei Fan-Umfragen habe sich immer wieder gezeigt, dass YB-Anhängerinnen und -Anhänger sich mehr Alternativen zu Fleisch wünschten. Diesen Wunsch habe man nun erfüllt.

Die Premiere feierte die Forever-Wurst am Fussball-Film-Festival «Match Cut» im Kino Rex und am Gurtenfestival. Die Feuertaufe hat sie also schon mal bestanden. Wie beliebt sie im Wankdorf während der YB-Partien sein wird, zeigt sich nach Anpfiff zum Saisonauftakt am Sonntag. Bleibt nur noch die Frage: Mit oder ohne Senf?

