Sweet Home: Sinnliches Licht – So schafft Kerzenlicht Gemütlichkeit

1 — Wärme zieht ein

Gemütliches Wohnzimmer im winterlichen Look. Foto über: My Scandinavian Home

Fehlen Tageslicht und Sonnenstrahlen, braucht die Wohnung mehr Wärme, Komfort und Stimmung. Da helfen Kerzen. Was bislang bloss als Stimmungselement eingesetzt wurde, rutscht vielleicht mit dem drohenden Strommangel gar wieder in die ursprüngliche Funktion. Kerzen sind auf jeden Fall diesen Winter ein solch grosses Thema wie noch nie. Da ich aber keine Energie- oder Nachhaltigkeitsexpertin bin, geht es auf Sweet Home vor allem um die Stimmung und die Schönheit der Kerzen. Und manchmal macht, wie hier, eine einfache, schlichte Kerze in einem klassischen tragbaren Kerzenhalter den kleinen und doch grossen Unterschied aus. Mit Kerzenlicht, einem guten Buch, einem weichen Kissen und einer Tasse heissen Tee wird nämlich ein nebliger oder gar verregneter Sonntagnachmittag zu einem kleinen Fest.

2 — Wie Skulpturen

Kerzen, die wie Skulpturen wirken. Foto und Kerzen: Ferm Living

Auch Kerzen sind den Trends unterworfen. Waren gerade noch überall die gezwirbelten Kerzen in Candyfarben wie Lila, Honig, Mint und Pink zu sehen, rücken nun skulpturale Kerzen in den Vordergrund. Diese sehen auch gut aus, wenn sie nicht brennen, und sind einfacher auf Steinplatten oder Kerzenteller zu platzieren als auf Ständern.

3 — Eleganz im Alltag

Elegante Stabkerzen in schlichten Ständern. Foto über: @elsabilgren

Die elegantesten Kerzen bleiben die klassischen, schlichten Kerzen, deren Form vom Kerzenziehen bestimmt ist. Sie sind lang und verdünnen sich gegen oben. Diese Kerzen schmückten einst grosse Lüster und vermitteln Grandezza und Festlichkeit. Diesen Effekt haben aber solche Kerzen auch, wenn Sie schlicht und nebensächlich eingesetzt werden, wie hier auf einem Korbtischchen neben dem Sofa.

4 — Die älteste Kerzenmanufaktur der Schweiz

Mehrarmige Kerze aus einer Schweizer Manufaktur. Candelunica Kerze und Foto: Hongler Kerzen

Mitten in der Schweiz, nämlich in Altstätten SG, befindet sich die Kerzenmanufaktur Hongler. Es gibt sie schon seit 1703, was für unsere schnelllebige Zeit sehr beachtenswert ist – besonders für die Schweiz, in der das Handwerk nicht wirklich gefördert wird. Schon früh habe ich bei Hongler für Stylingarbeiten wunderschöne, dicke, grosse Kirchenkerzen bestellt, die ausserordentlich und erstklassig waren in ihrer Art und Qualität. Die Kerzenmanufaktur bietet aber auch eine riesengrosse Kollektion mit Kerzen in unterschiedlichen Stilen und aus verschiedenen Wachsarten an.

Besonders und einzigartig sind die Candelunica Kerzen, welche Barbara Gredinger kreiert und entwickelt hat. Es handelt sich dabei um ein edles, schönes und eigenständiges Produkt, hinter dem eine spannende Geschichte und hochwertiges Kunsthandwerk steckt.

5 — Wie wärs mit einem Candlelight Frühstück?

Englisches Frühstück bei Kerzenlicht. Foto über: Pinterest

Nichts gegen ein romantisches Dinner mit Kerzenlicht. Aber die Routine zu brechen und zu überraschen tut dem Zusammenleben und der Seele gut. Planen Sie dieses Wochenende ein Candlelight English Breakfast. Dafür braten Sie Würstchen, Champignons und Tomaten in einer Grillpfanne mit etwas Butter. Kochen Sie Baked Beans aus der Dose und krönen Sie alles mit einem goldenen Spiegelei und knusprig, buttrigem Toast. All das gibt weniger Arbeit als Sie denken und ist eine gute Idee, sich für diese eine Stunde mehr im Leben zu stärken. Das Ganze servieren Sie mit starkem englischem Tee. Den Tisch schmücken Sie mit Kerzen und Rosen. Und wenn Sie Ihrer grossen Liebe noch etwas anderes für die Winterzeit mitgeben wollen, passt auch noch ein kleiner Kaktus ;-)

6 — Mit Farbe und Form

Formschöne Kerzen in sinnlichen Farben. Kerzen: und Foto: Broste Copenhagen

Eine Firma, die schon sehr lange berühmt ist für fantastische Kerzen in überraschenden Formen und Farben, ist Broste Copenhagen. Mittlerweile sind auch die tollen Accessoires und Möbel der Broste Kollektion begehrenswert. Die dänische Firma spielt mit ihren Kreationen mit der Grafik. Alles ist stark und wirkungsvoll. Solche Kerzen sind auch dekorativ und ein Statement.

7 — Handgemacht

Schlichte gerillte Stabkerzen aus Rapswachs. Kerzen und Foto: 02.07 Lifestyle

Den kleinen feinen Schweizer Webshop 02.07 Lifestyle kennen Sie bestimmt von der schönen Homestory, die wir bei den Gründern Andrea Schubert und Oliver Schäfer produzierten. Sie haben wunderschöne, handgemachte Stabkerzen in ihrem Angebot, die sie in der kleinen Basler Manufaktur dellaemmi gefunden haben. Die Kerzen werden aus Rapswachs von Hand gegossen und sind vegan, «cruelty free» und umweltfreundlich.

8 — Kochen mit Feuer und Flamme

Festliche Stimmung in einer Küche. Foto über: Ellei Home

Wie gesagt, ich bin keine Energieexpertin, aber ich habe mir – natürlich wie bestimmt viele andere auch – vorgenommen, Kerzen auf Vorrat zu kaufen und spiele zudem mit dem Gedanken, meinen Mann, der gerne grilliert, zum Kohlenkaufen zu schicken. Einfach, falls der Strom in diesem Winter tatsächlich ausfällt, wir kein Licht haben und nicht kochen können. Ich war nie in der Pfadi, die war in unserer Familie nicht beliebt, da wir Kinder in Uniformen nicht charmant fanden. Auch Würmer essen, in Form von Spaghetti und mit Sojasauce als Aufnahmeritual, ergab für uns keinen Sinn. Mein Mann ist in der Grossstadt London aufgewachsen und hat Angst vor Insekten. Wir hoffen also stark darauf, dass unsere Survival Skills diesen Winter nicht auf die Probe gestellt werden. Aber Kerzen in der Küche bringen auch ohne Notwendigkeit Wärme und Anmut.

9 — Verwöhnmomente

Kerzen setzen auch Badezimmertrituale in ein anderes Licht. Kerze und Foto: Hay

Das gilt auch fürs Bad. Mildes Licht ist da eh kein schlechte Idee, denn es macht uns schöner. Gönnen Sie sich diesen kleinen Verwöhnmoment. Zähneputzen bei Kerzenschimmer klingt doch sehr verlockend.

10 — Romantik

Ein Tisch für zwei, Kerzenlicht und feines Essen. Foto: Nicolas Varé

Fragt man Freundinnen, was sie sich unter Romantik vorstellen, sind Rosen und Kerzen bestimmt auf der Liste. Romantik ist aber eigentlich etwas ganz anderes, nämlich das Sehnen nach dem Hehren, Unerreichbaren. Der Ritter, der die Burgfrau befreien will und dafür mit dem Drachen kämpfen muss, ist ein romantischer Held. Wie das schlussendlich zum Kerzenlichtdinner wurde, erschliesst sich mir nicht ganz. Aber Kerzenlicht hilft auf jeden Fall, alles in einem anderen, geheimnisvolleren Licht zu sehen und ist deshalb bestimmt eine gute Idee.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

