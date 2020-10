170 Jahre «Der Bund» – So sah es früher beim «Bund» aus Drei Filme aus dem «Bund»-Archiv geben Einblick ins Nachrichtengeschäft und die Zeitungsproduktion im vergangenen Jahrhundert. Adrian Hopf-Sulc

Die «Bund»-Redaktion war in den 80er-Jahren schweizweit die erste, die am Bildschirm arbeitete. Bild: Szene aus «Eine ‹Bund›-Geschichte»

Zeitungsverkäufer, die in die ganze Stadt ausschwärmen. Zeitungsseiten, die auf dem Lichtpult zusammengeklebt werden. Redaktoren in Holztäfer-Büros. Drei filmische Dokumente zeigen, wie die «Bund»-Redaktion in den 1940er-, 80er- und 90er-Jahren arbeitete.