Millionen fürs Wandern und Skifahren – So rüsten Schweizer Feriengebiete ihre Bergbahnen auf Flims, Zermatt, Hoch-Ybrig und andere Bergregionen modernisieren ihre Anlagen. Sie setzen auf Express-Kabinen, Gondeln auf Abruf – und Fahrten auf dem Dach. Das sind die grössten Projekte. Jon Mettler

Ein Tourist fotografiert während der Fahrt in der neuen Seilbahn Zermatt Alpine Crossing vom Wallis nach Italien das Panorama. Foto: Dominic Steinmann

Mehr Kapazitäten, neue Angebote, neue Technologien: Mehrere Schweizer Bergbahnen modernisieren ihre Anlagen und bereiten sich so auf bessere Zeiten nach der Corona-Krise vor. Am Dienstag gewährte die Tourismusfirma Weisse Arena Gruppe aus der bündnerischen Ferienregion Flims Laax einen Einblick in ein solches Projekt. Medienschaffende konnten die Baustelle der neuen Gondelbahn Flem Xpress besichtigen. Der Flem Xpress wird dereinst ins Unesco-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona oberhalb von Flims führen.