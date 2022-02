Filmreihe «Pandemic Paranoia» – So paranoid war das amerikanische Kino – und so prophetisch Kommunistische Infiltration? Faschistische Verschwörung? Wie zeitlos die Paranoia auf Leinwand ist, zeigt eine Reihe mit Klassikern von «Dr. Strangelove» bis «Taxi Driver». Andreas Berger

Ein Spielball anonymer Mächte: Gene Hackman als Abhörspezialist in «The Conversation». Foto: PD

Vielleicht haben der liebe Gott und Stanley Kubrick eine Wette laufen. Der Allmächtige versucht dem seit 1999 im Himmel weilenden Regisseur zu beweisen, dass er dessen Politsatire «Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb» (1964) toppen kann – was der Welt erst Figuren wie Trump, Putin, Erdogan, Assad und Bolsonaro und dann auch noch Corona bescherte.