Sozialhilfebezug von Ausländern – So oft entzieht die Schweiz Aufenthaltsbewilligungen Die Verschärfung des Ausländerrechts war stark umstritten: Seit vier Jahren können Aufenthaltsbewilligungen bei Sozialhilfebezug entzogen oder abgestuft werden. Wir haben exklusiv Zahlen dazu, wie oft das vorkommt. Markus Brotschi

Ausländerinnen und Ausländer, die längere Zeit Sozialhilfe beziehen, müssen mit dem Entzug der Aufenthaltsbewilligung rechnen. Foto: Henry Muchenberger

Die 40-jährige Polin A. lebt seit bald 15 Jahren in der Schweiz. Ihre erste Aufenthaltsbewilligung über 5 Jahre erhielt sie 2008, um im Kanton Zürich eine Bürostelle anzutreten. Wenig später wechselte sie in die Gastrobranche. In den ersten Jahren ihres Aufenthalts erzielte sie ein ausreichendes Erwerbseinkommen. Ab 2013 folgten jedoch häufige Stellenwechsel, Arbeitslosigkeit, zeitweise war sie auch an einem geschützten Arbeitsplatz beschäftigt.