Zukunft der Mobilität – So ökologisch wie ein Zug, so schnell wie ein Flugzeug Schwebend mit Highspeed durch eine Vakuumröhre: Die kühne Vision des Hyperloop nähert sich der Realität. Auch in der Schweiz tüfteln mehrere Teams an dem Konzept. Joachim Laukenmann

Bildschirme an der Wand der Kapsel zeigen, wie es ausserhalb der Vakuumröhre aussieht: Illustration eines Hyperloop. Illustration: Eurotube

Flugzeuge sind schnell, aber umweltschädlich. Züge sind umweltfreundlich, aber langsam. Das Beste aus beiden Welten – umweltfreundlich und schnell – soll der Hyperloop in sich vereinen: In einer weitgehend luftleeren Röhre bewegen sich Passagierkapseln, sogenannte Pods, dank Magnetkraft frei schwebend und in atemberaubendem Tempo. Mit einer Geschwindigkeit von rund 1000 Kilometern pro Stunde wäre die Strecke Zürich–Berlin via Hyperloop in rund einer Stunde zu bewältigen – ein Zug braucht dafür mehr als acht Stunden.