Tipps von der Mountainbike-Olympionikin – So meistern Sie Ihr Bike wie die Profis Grosse Steine, verwurzelte Passagen und enge Kurven, das beherrschen die Cracks mit Leichtigkeit. Linda Indergand erklärt, wie auch Sie diese Herausforderungen meistern. Pia Wertheimer

Die Olympia-Dritte Linda Indergand zeigt, worauf es beim Biken ankommt. Video: Borix Gygax/Linda Indergand

Als wäre es ein Kinderspiel. So wird es kommende Woche im französischen Les Gets aussehen, wenn die Mountainbikerinnen und Mountainbiker um die Weltmeistertitel fahren. Wer sich aber schon an bewurzelte Trails, enge Kurven oder einen steilen Schotterweg gewagt hat, weiss: Der Schein trügt. Ohne die richtige Technik mutieren diese Passagen rasch zu unüberwindbaren Hindernissen.