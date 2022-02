Spiele-Hit Wordle – So meistern Sie die fünf Buchstaben Wordle ist das Spiel der Stunde. Mit diesen Tipps und Tricks kommen Sie schneller zum Ziel. Mathias Möller

Millionenfach gespielt und mittlerweile Teil der «New York Times»: Wordle ist der Spiele-Hit des Jahres. Foto: Getty Images

Wordle ist der Spielehit des noch jungen Jahres: Es hat sich von den USA aus seit Dezember weltweit verbreitet und ist mittlerweile auch auf Deutsch zu spielen. Der Erfolg ist so gross, dass sein Erfinder Josh Wardle das Spiel an die «New York Times» verkaufen konnte, wo es seit neuestem in die Games-Seite integriert ist.