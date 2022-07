Spielflächen und Gemüsebeet – So machen Sie Ihren Garten kindergerecht Was braucht es, damit Kinder sich in Gärten selber beschäftigen und die Eltern im Liegestuhl entspannen können? Sieben erprobte Praxistipps. Sarah Fasolin

Bewegliches Material

Ein paar herumliegende Holzlatten – ideal, um sich in einer Gartenecke ein «Ferienhaus» zu bauen. Foto: Getty

Kinder lassen ihre Spielwelten gerne selber entstehen. Wo es Stecken und Steine gibt, Sand, Kies, am besten noch einen Wasseranschluss und mehr – da entspringen der Fantasie viele Ideen für Geschichten und Bauprojekte. Ecken mit beweglichem Material mögen unaufgeräumt wirken – sie sind aber meist jene Orte im Garten, in denen sich Kinder stundenlang vergessen können.

Und ganz nebenbei entwickeln die Kinder dabei motorische und kognitive Kompetenzen. «Das freie Spiel an der frischen Luft ist für das gesunde Aufwachsen von Kindern sehr bedeutend», sagt Katja Glogner, Projektleiterin Bildung beim Naturama, dem Museum und Kompetenzzentrum für Umweltthemen in Aarau: «Dies haben verschiedene wissenschaftliche Studien der letzten Jahre gezeigt.»

Eine Spielfläche

Spass garantiert: Ein Gartentrampolin. Foto: Getty

Es braucht nicht flächendeckend englischen Rasen – aber ein paar Quadratmeter kurz geschnittene Wiese ist wichtig. Hier kann mit dem Ball gespielt, ein Zelt aufgebaut oder das Rad geübt werden. Und vielleicht findet hier – falls im Garten kein geeigneter Baum steht – auch eine Schaukel Platz. Schaukeln haben eine wichtige Funktion: Sie fördern gemäss Studien den Gleichgewichtssinn und lösen bei Kindern ein Wohlgefühl aus.

Auch Trampoline sind beliebt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung des Bundes empfiehlt Trampolinspringen jedoch erst ab sechs Jahren. Zu gravierend sind Unfälle, die bei Kleinkindern aufgrund fehlender Koordination und Motorik passieren. Apropos Unfallgefahr: Gartentrampoline sollten zudem mit einem Netz gesichert und jeweils nur von einem Kind benutzt werden, am besten barfuss oder mit Gymnastikschuhen.

Etwas für die Sinne

Beliebte Schleckzeugecke im Garten: Ein Johannisbeerstrauch. Foto: Getty

Was auch immer das Pflanzkonzept der Eltern vorsieht: Einige Gewächse sollten speziell für die Kinder Einzug halten. Zum Beispiel solche, die die Sinne anregen. Wer im Garten zum Beispiel eine Schleckzeugecke einrichtet mit Coca-Cola-Strauch, Schokolademinze, Süsskraut, wird das Interesse der Kinder sicher wecken.

Auch Naschecken sind beliebt. Hierfür eignet sich eine Auswahl an verschiedenen Beerensträuchern, kombiniert mit Monatserdbeeren, die den ganzen Sommer über bis in den Herbst Früchte bilden.

Rückzugsorte

Die Minimalvariante: Drei Holzstangen und ein Leintuch – und schon steht das Tipi. Foto: Getty

Nichts ist langweiliger als ein Garten, den man mit einem einzigen Blick überschaut hat. Kinder lieben Verstecken und Orte, an denen sie ungestört sein können. Hier gibt es temporäre Varianten: 10 bis 20 lange Äste aus dem Wald lassen sich mit wenig Aufwand zu einem Tipi formieren. Man könnte auch nur sechs, sieben Äste hinstellen und an diesen Feuerbohnen emporranken lassen.

Ein dauerhaftes Tipi kann aus in den Boden gesteckten Weidenruten gezogen werden. Dafür werden auf einem Kreis von mindestens zwei Metern Durchmesser im Abstand von 20 bis 30 Zentimetern Weidenruten gesteckt und die Spitzen der Ruten zu einem Dach zusammengebunden. Die Weiden wachsen an und schlagen aus – ein permanentes grünes Zelt entsteht.

Bewegungsmöglichkeiten

Viel braucht es nicht: Ein flach liegender Baumstamm animiert zu Gleichgewichtsübungen. Foto: Getty

Gemäss einer Studie der WHO haben 80 Prozent der Kinder zu wenig Bewegung. Die meisten Kinder bewegen sich jedoch sehr gerne, und es braucht wenig, um sie dazu zu animieren: Ein flach liegender Baumstamm lädt zum Balancieren ein oder wird mit einem quer darüber gelegten Brett zu einer Laufwippe.

Ein zwischen zwei Bäumen quer gespanntes Seil circa einen Meter ab Boden animiert zum Turnen – vergleichbar mit einer Reckstange. Das Seil kann auch senkrecht vom Baum hängen und mit Knoten versehen werden – eine Einladung zum Klettern. Wer an Letzteres unten noch eine Holzscheibe hängt, hat eine weitere Schaukel im Garten.

Ein eigenes Gemüsebeet

Reiche Ernte: Radieschen aus dem eigenen Gemüsebeet. Foto: Getty

Einige Studien behaupten, dass Kinder zu besseren Gemüseessern werden, wenn sie einen Bezug dazu haben. Ob es zutrifft oder nicht – einen Versuch mit einem eigenen Gemüsebeet für den Nachwuchs ist es wert. Die Motivation ist umso grösser, wenn Kinder selber wählen können, was sie anpflanzen möchten.

Allgemein kommen Kulturen gut an, bei denen schnell ein Resultat sichtbar und eine Ernte möglich ist (etwa bei Radieschen), die neugierig machen (wie viele Kartoffeln sind da wohl in der Erde versteckt?) oder die imposante Exemplare zutage fördern (die Riesenkohlrabi «Superschmelz» oder Kürbisse). Ob sich damit beim Familienzmittag das Gemüserepertoire erweitern lässt, kann niemand garantieren. Aber sicher lernen die Kinder viel dabei, nämlich, was es an Zuwendung und Pflege braucht, bis eine Gurke gegessen werden kann.

Forscherfeld

Farbenprächtige Entdeckung: Ein Tagpfauenauge legt auf einem kiesigen Boden eine Pause ein. Foto: Getty

Safari vor der eigenen Haustür – was gibt es Besseres? Wer im Garten eine sogenannte Ruderalfläche anlegt, hat das Abenteuerfieber schon geweckt. Ruderalflächen sind naturbelassene kiesige Böden, auf denen viele ein- und zweijährige Pflanzenarten wachsen, die bei Schmetterlingen und anderen Insekten beliebt sind. Hier, aber auch in Blumenwiesen und Hecken ist immer etwas los! Mit Becherlupe und Insektenbuch können Kinder als Forscher auf Entdeckungstour gehen. Wer eine Ruderalfläche anlegt, hat damit gleichzeitig bewegliches Material im Garten.

Sollten die Kinder zwischendurch ein paar Schaufeln Kies für andere Projekte zweckentfremden – einfach machen lassen. In Ruderalflächen braucht es zwischendurch solche Störungen, damit sie nicht zuwachsen, sondern immer wieder freie Flächen entstehen für kurzlebige Pflanzenarten.



Buchtipp: Der Spielgarten, Irmela Erckenbrecht und Rainer Lutter, Pala-Verlag 2017.

