Kommentar zum Rassismus-Vorwurf – So leicht darf es sich

die Polizei nicht machen Kontrolliert die Berner Polizei dunkelhäutige Menschen besonders häufig? Es braucht mehr Transparenz. Patrick Feuz

Wirkt in der Sache unbeweglich: Der Berner FDP-Polizeidirektor ­Philippe Müller. Foto: Adrian Moser

Die Vorfälle in den USA mit den Zuständen in Bern gleichzusetzen, wäre zynisch. Weder gibt es hier vergleichbare Polizeigewalt, noch profitieren bei uns fehlbare Beamte von weitgehender Immunität. Zu fragen, ob nicht auch im bernischen Polizeikorps rassistische Reflexe spielen, ist trotzdem legitim. Denn auch bei uns wird immer wieder der Vorwurf laut, dass die Polizei dunkelhäutige Menschen besonders häufig kontrolliere. Personenkontrollen allein aufgrund der Hautfarbe sind illegal, weil willkürlich.

Belastbares Zahlenmaterial, wie verbreitet sogenanntes Racial Pro­filing in der Schweiz ist, gibt es nicht. Daraus zu folgern, dass es in Bern nicht vorkommt, wäre blauäugig. Wenn Dunkelhäutige berichten, wie sie an unverdächtigen Orten gestoppt werden, ist das ernst zu nehmen. Jeder, der es schon selber erlebt hat, weiss: Unschuldig angehalten und aufgehalten zu werden, fühlt sich schlecht an. Natürlich gibt es keine Sicherheit, ohne dass mitunter auch die Freiheit unbescholtener Bürger leidet; in einem liberalen Staat muss das aber so selten wie möglich der Fall sein.

Es braucht Zahlen

Geht es um den Umgang der Polizei mit Dunkelhäutigen, wird es politisch rasch hitzig. Viele Kritiker sehen in jeder Kontrolle eines Dunkelhäutigen einen Beleg für Rassismus – und offenbaren so eine irritierende ­Realitätsferne. An einschlägigen Orten werden Dunkelhäutige besonders kontrolliert, weil sie den Drogen­handel dominieren. Die Polizisten machen nur ihren Job.

Umgekehrt wirkt in der Sache auch der Berner FDP-Polizeidirektor ­Philippe Müller unbeweglich. ­Kritikern unterstellt er, bloss die Polizeiarbeit erschweren zu wollen. Dass Polizisten jedem Kontrollierten künftig eine Quittung ausstellen, wie das auch schon gefordert wurde, mag un­praktikabel sein. Aber Müller darf es sich nicht zu leicht machen: Dass die Polizei selber keine Zahlen hat, wie viele Kontrollen an welchem Ort sie bei welchem Verdacht durchführt, oder diese nicht bekannt gibt – das geht eben auch nicht.